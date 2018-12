Messiju ovacije na Santiagu Bernabeuu ... Ne, to ni napaka!

Aplavzov na dvorišču večnega rivala Real Madrida Lionel Messi kljub temu, da je redno junak "el clasicov" na Santiagu Bernabeuu, ni vajen. A vse se je spremenilo z nedeljsko tekmo River Plata in Boce Juniors , ki so jo zaradi incidentov pred povratno novembrsko tekmo pokala Libertadores v Buenos Airesu prestavili na največji madridski nogometni stadion.

Messi, ki si je tekmo ogledal v družbi članov družine in nekaterih soigralcev iz Barcelone, je v trenutku, ko so ga navijači opazili na tribuni, povzročil obsedno stanje. Tako navijači Riverja kot navijači Boce so mu mahali in peli, dosedanji kapetan argentinske reprezentance, ki se po neuspehu na letošnjem mundialu še ni izjasnil glede svoje prihodnosti v sinje modro-belem dresu, pa jim je večkrat vrnil pozdrav.

Med najbolj "navijaško razpoloženimi" je bil v dresu urugvajskega vezista Boce Nahitana Nandeza francoski napadalec Atletico Madrida Antoine Griezmann . Soigralec škofjeloškega vratarja Jana Oblaka , ki je že večkrat izkazal ljubezen do Urugvaja, je tekmo spremljal v družbi klubskega kolega in urugvajskega reprezentanta Diega Godina , med tekmo pa ni mogel skriti nervoze.

Odprava Juventusa bi bila še številčnejša, če bi v Madrid prišel tudi nekdanji napadalec Reala Cristiano Ronaldo, ki pa je povabilo v zadnjem hipu zavrnil. Portugalca so "nadomeščali" Leonardo Bonucci, Giorgio Chielliniin še nekateri drugi, tudi Paulo Dybala, ki si je prišel ogledat derbi rojakov.

Člani italijanskega prvaka so se na Bernabeuu za kratek čas tudi izgubili, kamere so jih namreč ujele med iskanjem pravega vhoda na pravi del tribun. Ker so želeli vstopiti skozi predsedniško ložo, so jih, četudi so znani nogometaši, preprosto poslali stran ...

Med znanimi obiskovalci tekme je bil tudi sloviti argentinski par Mauro Icardi in Wanda Nara, velikan argentinskega nogometa in zdaj direktor milanskega Interja Javier Zanetti, pa nekdanji vezist nizozemske reprezentance Wesley Sneijder, vezist Bayerna in posojeni član Reala James Rodriguez in še mnogi drugi.