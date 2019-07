Messiju preti dveletna kazen zaradi komentarjev o korupciji

Leo Messi je vzbudil veliko pozornosti s svojim intervjujem po tekmi za tretje mesto na južnoameriškemu prvenstvu. Njegove izjave, da so bili na Copi America oškodovani zaradi sodniških odločitev, so bile zelo odmevne, poleg tega je tako organizatorje prvenstva kot sodnike že pred finalom obtožil korupcije rekoč: "Copa je pripravljena za Brazilijo, upam, da sodniki in VAR ne bodo vplivali in bodo pustili, da se Peru enakovredno bori, a mislim, da to ni mogoče."Brazilci so v finalu premagali Peru in se pred svojimi navijači veselili naslova prvaka (3:1).

Messi je namignil tudi, da je bil z izključitvijo in rdečim kartonom na tekmi proti Čilu kaznovan za svoje komentarje po izločilni tekmi z Brazilijo, ko je Argentina izpadla v polfinaluCope (2:0), še bolj je bil neposreden po tekmi za tretje mesto."Nisem šel na oder, ker nam ni treba biti del te korupcije in tega nespoštovanja, ki so nam ga izkazali na tej Copi. Pripravljeni smo bili za več, a nam sodniki niso dovolili v finale," je med drugim povedal Messi, na njegove besede so se odzvali tudi pri Južnoameriški nogometni zvezi (Conmebol).