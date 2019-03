Messiju po fantastičnem 'hat tricku' skandirali tudi tekmečevi navijači

Barcelona je na gostovanju v Sevilli visoko zmagala in zanesljivo vodi na lestvici La Lige. Katalonci (66 točk) imajo deset točk prednosti pred madridskim Atleticom (56), tretji je madridski Real (54). Na tekmi je znova navduševal Leo Messi , ki je dosegel tri od štirih golov, enega je prispeval še Luis Suarez . Barca je v dobri formi, velike "apetite" imajo tudi v Ligi prvakov , ko se bodo v četrtfinalu pomerili z Manchester Unitedom (prenos dvoboja 10. aprila ob 20.40 na Kanalu A in VOYO).

To je bil za Messija 51. "hat trick" v karieri, dosegel je še en rekord, to je bil že njegov 477. nastop za klub in je prehitel dosedanjega rekorderja Xavija Hernandeza . Kapetan Barcelone je navdušil že s prvim golom iz prostega strela, ko je bil 24-letni vratar Pau Lopez brez moči, zelo zgovorna pa je bila tudi njegova mimika, ko je žoga končala v mreži. Messi je nato navdušil tudi z zadnjim golom na tekmi, ko je z lepim lobom poskrbel za končni izid tekme.

Messi je tako navdušil s svojo igro, da so mu ob koncu tekme na stadionu Benito Villamarin skandirali in ga nagradili z aplavzom tudi navijači Betisa. Presenečen in počaščen je bil tudi Argentinec, ki je po tekmi dejal, da se ne spomni, kdaj se mu je zgodilo kaj takega. "Ne, ne spomnim se, da bi se kaj takega že zgodilo. Počaščen sem, vedno smo lepo dočakani, ko igramo tukaj," je povedal po tekmi zvezdnik Barce.

Navdušen je bil tudi trener Barcelone Ernesto Valverde: "Navijači lahko uživajo v njegovi igri in v obdobju, ko je tako dominanten in to so danes tudi pokazali. To je priznanje zanj, saj navijači naših tekmecev ob tem tudi trpijo, obenem pa ga cenijo, glede na to, kakšen igralec je."