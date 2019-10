Messiju tretjič zapored zlati čevelj: To je priznanje za soigralce

Sinova Lionela Messija , njegova soproga Antonella Roccuzzo , oče Jorge Horacio in njegovi klubski soigralci ter vodstveni kader Barcelone so bili vsi navzoči, ko je "čudežni Argentinec" v sredo prejel prestižno nagrado. Dvaintridesetletni Messi jo je posvetil svoji družini in soigralcem ter dodal, da brez njihove pomoči niti enkrat ne bi osvojil zlatega čevlja, ki sta mu ga tokrat v dvorani, kjer je nekoč domovala pivovarna Damm, predala sinova Thiago in Mateo.

"Kot vse posamične nagrade sem to osvojil zahvaljujoč soigralcem. To je njihovo priznanje,"je o šesti prestižni nagradi, s katero se je izenačil z legendarnim strelcem Athletic Bilbaa Telmom Zarro, povedal Messi. Ta je odgovarjal tudi na vprašanja otrok, ki so se večinoma osredotočala na bolj osebne zadeve, spregovoril pa je tudi o ciljih v tej sezoni.

'Ne moreš biti dober v Ligi prvakov, če nisi konkurenčen v ligi in pokalu'

"Jasno je, da je Liga prvakov nekaj posebnega in da jo želimo osvojiti vsako leto, toda prvenstvo je najpomembnejše, pomaga ti, da si dober tudi v ostalih tekmovanjih. Menim, da ne moreš biti dober v Ligi prvakov, če nisi konkurenčen v ligi in pokalu. Čeprav vedno omenjamo Ligo prvakov, nikoli ne pozabimo na La Ligo in pokal, ker smo Barcelona in se moramo potegovati za vse naslove,"je še povedal 32-letnik.

Messi je bil doslej šestkrat najboljši strelec evropskih ligaških tekmovanj. Štirikrat je prestižno nagrado osvojil Portugalec Cristiano Ronaldo, nekdanji igralec Sportinga CP, Manchester Uniteda in madridskega Reala, ki je trenutno član torinskega Juventusa. Prvo tovrstno nagrado je prejel Ronaldov sloviti rojak Eusebiodavnega leta 1967, ko je pokojni "Črni panter" nosil dres lizbonske Benfice.

Posnetek podelitve zlatega čevlja: