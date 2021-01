Messiju zaradi nešportne poteze grozita od dve do štiri tekme prepovedi igranja

Lionel Messije v zaključku podaljška superpokalne tekme v trenutku nemoči izgubil živce in si privoščil nešportno potezo, ki takšnemu zvezdniku ne pritiče. Z desnico je zamahnil po obrazu 23-letnega rezervista AthleticaAsierja Villalibreja, ki je po tekmi zatrdil, da je Messi ob kontaktu nešportno reagiral. Glavni sodnik tekme Jesus Gil Manzanosi je akcijo pogledal preko VAR-a in Argentinca izključil z neposrednim rdečim kartonom. V kolikor bo disciplinski sodnik Španske nogometne zveze ugotovil, da je Messi ravnal nešportno, mu grozi kazen vsaj štirih tekem prepovedi igranja. Ker so tekmovanja pod okriljem španske zveze povezana, pomeni, da bi lahko moral izpustiti tekme Kraljevega pokala in La Lige, kjer Barceloni že tako ali tako letos ne gre najbolje.