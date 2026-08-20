Messiju zaradi udarca nasprotnika grozi prepoved igranja

Lionel Messi je v dresu Inter Miamija proti Philadelphii Union dosegel svoj prvi gol po končanem svetovnem prvenstvu. Za 39-letnika je bil to že gol številka 922 v njegovi bogati karieri. Čeprav je Argentinec v prvem polčasu dosegel zadetek za preobrat svoje ekipe, se je tekma na koncu končala z neodločenim izidom 2:2, mediji pa so se po tekmi osredotočili predvsem na incident, ki se je med tekmo zgodil med domačim Quinnom Sullivanom in Messijem. Slednjemu s strani disciplinske komisije lige MLS grozi kazen, ki bi ga lahko doletela zaradi udarca nasprotnega igralca.

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Po poročanju več športnih medijev se je incident začel, ko se je Messi zgražal nad nekaznovanim udarcem s komolcem Sullivana in se odzval burno, potem ko se vezist Philadelphie ni hotel opravičiti. Televizijski posnetki so posneli argentinskega superzvezdnika, ki je udaril Sullivana v zadnji del glave, kar je med prenosom v živo ušlo sodnikovi pozornosti, zdaj pa je sprožilo uradni pregled lige.