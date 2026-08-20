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Nogomet

Messiju zaradi udarca nasprotnika grozi prepoved igranja

Philadelphia, 20. 08. 2026 16.13 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
R.S.
Messi

Lionel Messi je na dvoboju proti Philadelphii Union dosegel svoj prvi zadetek, odkar je preminil njegov oče Jorge Messi. Argentinski superzvezdnik pa tokrat ni bil na očeh javnosti le zaradi doseženega zadetka, ampak tudi zaradi konflikta med tekmo s Quinnom Sullivanom, ki ga je Messi udaril sicer nežno, a dovolj, da bo 39-letnik pod drobnogledom komisije MLS, ki bi lahko Argentincu odredila tudi prepoved igranja na prihodnjih tekmah.

Lionel Messi je v dresu Inter Miamija proti Philadelphii Union dosegel svoj prvi gol po končanem svetovnem prvenstvu. Za 39-letnika je bil to že gol številka 922 v njegovi bogati karieri. Čeprav je Argentinec v prvem polčasu dosegel zadetek za preobrat svoje ekipe, se je tekma na koncu končala z neodločenim izidom 2:2, mediji pa so se po tekmi osredotočili predvsem na incident, ki se je med tekmo zgodil med domačim Quinnom Sullivanom in Messijem. Slednjemu s strani disciplinske komisije lige MLS grozi kazen, ki bi ga lahko doletela zaradi udarca nasprotnega igralca.

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Po poročanju več športnih medijev se je incident začel, ko se je Messi zgražal nad nekaznovanim udarcem s komolcem Sullivana in se odzval burno, potem ko se vezist Philadelphie ni hotel opravičiti. Televizijski posnetki so posneli argentinskega superzvezdnika, ki je udaril Sullivana v zadnji del glave, kar je med prenosom v živo ušlo sodnikovi pozornosti, zdaj pa je sprožilo uradni pregled lige.

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V skladu s strogimi varnostnimi smernicami Major League Soccer ima neodvisna disciplinska komisija lige pooblastilo za izrekanje hudih kazni za neodkrito nasilno vedenje. Če bo Messi spoznan za krivega po pravilih MLS, mu grozi finančna kazen. V hujših primerih bi argentinski reprezentant lahko bil suspendiran za do dve tekmi.

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KOMENTARJI2

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Lastniki česarkoli
20. 08. 2026 16.45
Treba ga je tako drastično kaznovati , kot so Juda Bellinghama, ko je pretepel Argentinca na SP ........če je bil pa šivan, pa vsaj tako kot Tchouamenija iz Reala , ki iz klubskega avtomata en teden ni smel vzeti ne Marsa niti Twixa...
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0 0
cripstoned
20. 08. 2026 16.34
Pa ne no...mali prevarant pa ni nasilen in ni rasist in nikoli ne bi pljunil ali pa udaril koga..
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