Že 249. poglavje najstarejšega in najpogosteje odigranega derbija angleškega nogometa je postreglo z razburljivim obračunom, ki se je po zaslugi zadetkov na obeh straneh končal z zasluženim remijem.

Liverpool je silovito krenil v tekmo in prek razigranega Dominika Szoboszlaija že po petih minutah povedel. Toda Everton ni dolgo čakal na odgovor. V 25. minuti so domači izkoristili kanček sreče in prišli do izenačenja. Po prostem strelu je Jeremie Frimpong pod pritiskom Jakea O'Briena izgubil nadzor nad žogo ter jo poslal mimo nemočnega Alissona – naravnost v lastno mrežo.

V nadaljevanju sta si obe ekipi priigrali še nekaj obetavnih priložnosti, vendar se rezultat do konca srečanja ni več spremenil.