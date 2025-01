Mestni derbi v finalu po zmagi Milana nad Juventusom

Za Atalanto je bil to prvi nastop v superpokalu, do njega je prišla kot poraženi finalist lanskega pokalnega tekmovanja. Inter letos v tem tekmovanju nastopa 13., lovi pa četrto zaporedno lovoriko in deveto skupno. Če mu bo to uspelo, se bo po številu zmag izenačil z Juventusom, ki je za zdaj sam na vrhu lestvice superpokalnih zmag z devetimi. Milan ima sedem superpokalnih lovorik.