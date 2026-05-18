Kako so mestni tekmeci pokvarili Bayernovo zabavo?

Navijači Münchna 1860 so na Bayernovo proslavo naslova prinesli zastavo v obliki Bayernovega grba, kjer je bilo ime kluba spremenjeno v "FC Bauern", kar bi lahko prevedli kot "NK kmetavzarji". Na spodnjem delu grba pa je bila namesto imena mesta izpisana ena bolj uporabljenih nemških kletvic "hur*nsöhne" oziroma v prevodu "sinovi k**b".

Bayernovi navijači potegavščine niso pravočasno opazili in so prirejeno zastavo ponosno razprostrli, prizori s televizijskega prenosa pa so hitro postali viralni na družbenih omrežjih.

Münchensko nogometno rivalstvo je v zadnjem obdobju nekoliko zamrlo, saj Bayern niza naslove na domači in evropski sceni, "Sechzigerji", kot je nadimek nogometašev Münchna 1860, pa igrajo v tretji ligi. Kljub temu imajo njuni medsebojni obračuni bogato zgodovino, doslej sta se kluba pomerila kar 205-krat, Bayern je uspešnejši s 105 zmagami, München 1860 pa je pri točno 50 zmagah.