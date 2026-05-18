Nogomet

Kako so mestni tekmeci pokvarili Bayernovo zabavo?

München, 18. 05. 2026 09.26 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Proslava nogometašev in navijačev Bayerna

Nogometaši Bayerna so konec bundesligaške sezone in 35. državni naslov proslavili s tradicionalno parado v središču Münchna. Bolj kot veselje navijačev pa je odmevala potegavščina, ki so si jo privoščili Bayernovi večni tekmeci z modre strani Münchna, ki so rdeče-belim podtaknili zastavo z nič kaj prijaznim napisom.

Navijači Münchna 1860 so na Bayernovo proslavo naslova prinesli zastavo v obliki Bayernovega grba, kjer je bilo ime kluba spremenjeno v "FC Bauern", kar bi lahko prevedli kot "NK kmetavzarji". Na spodnjem delu grba pa je bila namesto imena mesta izpisana ena bolj uporabljenih nemških kletvic "hur*nsöhne" oziroma v prevodu "sinovi k**b".

Bayernovi navijači potegavščine niso pravočasno opazili in so prirejeno zastavo ponosno razprostrli, prizori s televizijskega prenosa pa so hitro postali viralni na družbenih omrežjih.

Münchensko nogometno rivalstvo je v zadnjem obdobju nekoliko zamrlo, saj Bayern niza naslove na domači in evropski sceni, "Sechzigerji", kot je nadimek nogometašev Münchna 1860, pa igrajo v tretji ligi. Kljub temu imajo njuni medsebojni obračuni bogato zgodovino, doslej sta se kluba pomerila kar 205-krat, Bayern je uspešnejši s 105 zmagami, München 1860 pa je pri točno 50 zmagah.

Njun zadnji obračun smo spremljali pred 18 leti, ko je Bayern minimalno slavil v okviru nemškega pokala DFB. Zadnji prvenstveni obračun pa je bil odigran leta 2004 na legendarnem olimpijskem stadionu, ko je Bayern prav tako slavil z 1:0.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slovenska vplivnica prvič postala mamica
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
To je pričeska, o kateri govori ves internet
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Kaj morate vedeti o eboli
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kmetija
Rocketman
