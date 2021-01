Özil se poslavlja od Arsenala, seli se v Turčijo

"Arsenal in Mesut Özil sta se dogovorila za takojšnjo prekinitev pogodbe. Če bo šlo vse po načrtih, se bo Özil po sedmih letih in pol v Londonu že ta mesec preselil v Turčijo, kjer bo kot prost nogometaš okrepil Fenerbahče," je na Twitterju zapisal David Ornstein, ki za spletni medij The Athletic pokriva dogajanje pri Arsenalu, pred tem pa je to počel za BBC.

Topničarji bodo na ta račun, kot dodaja The Athletic, prihranili slabih osem milijonov evrov, ki bi jih Özil zaslužil do konca te sezone. Nekdanji nogometaš Real Madrida je bil namreč z naskokom najbolje plačani nogometaš moštva, na teden je prejemal kar 350 tisoč funtov (394 tisoč evrov, op. a.).

Bivši nemški reprezentant je še pred nekaj meseci zatrjeval, da Arsenala ne namerava zapustiti do konca sezone, a se je očitno premislil. 32-letnik letos za klub ni nastopil na niti eni uradni tekmi, za Premier League in Evropsko ligo pa sploh ni bil prijavljen. Prav za The Athletic je v enem od intervjujev razkril, da je za to odločitev trenerja Artete izvedel le nekaj dni pred koncem poletnega prestopnega roka, tako da ni imel časa, da si poišče nov klub.

Svetovni prvak z Nemčijo iz leta 2014 je imel bojda na mizi še ponudbo ameriškega DC Uniteda, a si je želel kariero nadaljevati v Turčiji, od koder izvirata njegova starša.