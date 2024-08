Metali bakle in lomili stole, eden od navijačev norel v policijskem vozilu

Nogometna tekma med NK Olimpijo in HNK Rijeka v ljubljanskih Stožicah, ki se je končala s prepričljivo in pomembno zmago domače ekipe, je bila velik zalogaj za Policijo in varnostne službe. Že pred tekmo so policisti prijeli hrvaškega navijača, ki je nato med potjo v pridržanje poškodoval še policijsko vozilo. Navijači z Reke so z izgredi nadaljevali tudi med samo tekmo – na igrišče so metali bakle, lomili stole in jih zažigali. Policija je med varovanjem dogodka ugotovila, da organizator ni zagotovil dovolj velikega števila varnostnikov.

Težave so nastale že pred samim začetkom tekme. Organizirane navijaške skupine so v bližini stadiona skušale obračunati med seboj, pri čemer so metali različne predmete in uporabljali pirotehniko. Policisti posebne enote Policije so s posredovanjem preprečili fizični obračun. Ker ni bilo mogoče na drugačen način zagotoviti javnega reda in miru, so uporabili različna prisilna sredstva.

V posredovanju je bila ena oseba zaradi kršitve javnega reda in miru in neupoštevanja ukazov policistov pridržana. Zoper državljana Hrvaške so uvedli prekrškovni postopek, prav tako ga bodo kazensko ovadili zaradi poškodovanja intervencijskega službenega vozila, s katerim so ga odpeljali v pridržanje. Med nogometno tekmo so na tribunah gostujočih navijačev sledile množične kršitve javnega reda in miru. Uporabili so tudi močnejšo pirotehniko, na igrišče metali bakle, lomili stole, jih metali proti policistom in jih zažigali. Organizator dogodka se je zaradi zagotovitve varnosti odločil, da izprazni tribuno gostujočih navijačev, zato jih je po zvočnikih pozval, da stadion zapustijo, kar so tudi storili.

Policisti posebne enote Policije so zagotovili praznjenje tribun in spremstvo gostujočih navijačev do njihovih vozil in nato izven območja Ljubljane. Med varovanjem je sedem policistov zadobilo manjše poškodbe. Zbiranje obvestil in ugotavljanje storilcev kaznivega dejanja napada na uradno osebo še poteka. Policija je sicer med varovanjem tekme ugotovila, da organizator ni izvedel vseh ukrepov, ki so mu bili določeni v dovoljenju za izvedbo prireditve. Pristojni inšpektorat je namreč ugotovil, da je manjkala kar ena tretjina v dovoljenju določenega števila varnostnikov. Policisti z zbiranjem obvestil še nadaljujejo, zoper organizatorja bodo izvedli ustrezen ukrep.