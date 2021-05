Meunier: Neymar je v zasebnem življenju zelo preprost fant

Neymarpri PSG-ju ostaja eden najbolje plačanih posameznikov na svetu, po mnenju bivšega soigralca Thomasa Meunierja pa si to plačo tudi zasluži, saj da na treningih zelo trdo trenira, da bi postal boljši. Branilec Borussie Dortmund je za Goalpovedal, da poseben status Brazilca pride s tem, kako močen je kot nogometaš. "Najboljši nogometaši dobijo višjo plačo, on pa poleg tega igra na tako pomembnem položaju, na katerem lahko veliko prispeva oz. vpliva na veliko stvari,"je Brazilčevo igro v vlogi kreatorja napadov opisal belgijski nogometaš. "Neymar je veliko naredil, da se je izboljšal in si tako prislužil vse te privilegije," je še prepričan Meunier. "Bodisi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi bodisi Zlatan Ibrahimović, vsi so zelo profesionalni, močni in slišani, ker so zelo dobri nogometaši s karizmo in ker so za nogomet naredili veliko dobrega," je zvezdniški status najboljših nogometašev še opisal Meunier."Mislim, da je treba prisluhniti temu, kar rečejo, saj bo to vedno v interesu večine," je dodal desni bočni branilec Borussie Dortmund.

Meunier se je dotaknil tudi tega, kakšen je Neymar v zasebnem življenju. "Je takšen kot večina Brazilcev, veliko se smeji, šali in zelo rad se druži. Zelo enostavno ga je vključiti v ekipo. Tudi Edinson Cavani ali Thiago Silva so povsem običajni ljudje," je še dejal Belgijec."Zelo rad povabi soigralce na zabave ali v restavracijo. Neymar je preprost fant v zasebnem življenju," je zaključil Meunier. Brazilski nogometni virtuoz je sicer za PSG v štirih sezonah zbral 116 nastopov, pri tem pa zabil 87 golov, dodal pa še 52 asistenc za zadetke.