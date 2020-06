Meunier iz Pariza v Dortmund, McTominay 'vrag' do 2025

Osemindvajsetletni Thomas Meuniernaj bi se Borussii Dortmund pridružil kot prost igralec in bo z BVB podpisal štiriletno pogodbo. Kot še poroča Bild, so se za branilca zanimali tudi številni drugi klubi, kot so Tottenham, Arsenal, Napoli in Valencia. Nemški mediji še navajajo, da je bil Meunier v petek v Dortmundu, kjer je že podpisal pogodbo.

McTominay rdečim vragom obljubil zvestobo do konca junija 2025

Nogometaš sredine igrišča pri Manchester Unitedu Scott McTominayje z "rdečimi vragi" podaljšal pogodbo do junija 2025, so danes potrdili na spletni strani kluba, ki domuje na stadionu Old Trafford v Manchestru. V pogodbi je tudi klavzula, ki 23-letniku omogoča podaljšanje sodelovanja še za eno sezono.

McTominay je na Old Traffordu od leta 2012. Za člansko moštvo je debitiral leta 2017 proti Arsenalu. Do zdaj je za United odigral 75 tekem in dosegel šest golov.