Mevlja: Mislim, da je točka iz Slovaške kar 'okej'

Čeprav je selektor Matjaž Kek na zadnjem gostovanju v okviru kvalifikacij za preboj na SP 2023 pogrešal zdravstveno načete Luko Zahovića, Jona Gorenca Stankovića, Benjamina Šeška in Domna Črnigoja ter kaznovane Jasmina Kurtića, Jako Bijola in Adama Gnezdo Čerina, so Slovenci, ki so za nameček več kot pol ure igrali z igralcem manj, na tekmi dvakrat vodili, na koncu pa trepetali za remi (2:2). "Za nami je pričakovano težka tekma, ki smo jo kar dobro opravili. Ko dvakrat vodiš, si seveda želiš zmagati, a glede na vse in predvsem na dejstvo, da smo bili vsaj pol ure z igralcem manj, je točka iz Slovaške kar okej rezultat," je po remiju v Trnavi dejal strelec drugega gola, Miha Mevlja. "Želeli smo si več. Glede na prikazano do izključitve bi lahko dali še kakšen gol. Prava tekma, solidna predstava, v nekaj stvareh smo naredili korak naprej, nekaj pa bo treba še popraviti," pa je dejal Miha Zajc. "Veliko je bilo dobrih stvari. V prvem polčasu smo bili ob zadetku še nekajkrat nevarni in bi lahko bolje izpeljali stvari," je na novinarski konferenci med drugim povedal selektor Kek, ki ni želel kaj dosti komentirati sojenja, čeprav je bilo vidno, da kriterij Sloveniji ni bil naklonjen. "Ne bi želel preveč komentirati. Videli ste sami. Po tekmi sem ga pozdravil in ga vprašal, ali je videl le eno barvo. Veliko stvari nam ni šlo v prid, po penalu in izključitvi je to postala druga tekma. Na koncu smo lahko s točko kar zadovoljni," še pravi slovenski selektor.



Zadnja tekma v teh kvalifikacijah nato Slovenijo čaka v nedeljo, ko se bo v Stožicah pomerila s Ciprom. Zmaga bi pomenila potrditev tretjega mesta v skupini.