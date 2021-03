Mevlja, Blažič in Oblak: slovenski obrambni zid, ki postaja vse bolj prepoznaven

Slovenski nogometni reprezentanci je uspel majhen podvig v smislu korakanja proti uvrstitvi na svetovno prvenstvo 2022 in ogromen podvig v smislu razpletov prejšnjih medsebojnih tekem. Izbranci Matjaža Keka so taktično obvladali Hrvaško in z nekaj zaslužene sreče prišli do prvih treh točk, ki so lepa popotnica za pot v Rusijo. Igro slovenske reprezentance spet krasi izjemna disciplina, odgovornost vseh je na najvišjem nivoju in plod vsega je majhno število zadetkov. Jan Oblak na zadnjih šestih uradnih tekmah sploh ni prejel gola v slovenskih vratih ... Slovenska vrsta je namreč neporažena devet tekem zapovrstjo, na teh je dosegla 13, prejela pa zgolj en zadetek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand Miha Mevlja je proti Hrvaški odigral briljantno. Podobno zahtevno delo ga čaka tudi v Sočiju proti Rusiji. Primorec je sicer prav član ruskega prvoligaša z nekdanjega olimpijskega prizorišča ... FOTO: Miro Majcen Rokopis selektorja Matjaža Keka je viden. Slovenija, ki ne premore takšne kakovosti kot Hrvaška, je, tako kot v obdobjih, ko se je uvrščala na evropsko in svetovno prvenstvo, pregovorno fanatična in disciplinirana v obrambi. "Miha Blažičin Miha Mevlja sta nogometaša, ki ju Hrvaška morda ne pozna, a po tekmi v Stožicah je jasno, da ima Slovenija izjemna branilca," piše sportnet,hr, ki opozarja, da je Kek, odkar je vnovič sedel na selektorski stolček Slovenije, z reprezentanco prejel le en gol, če je na vratihJan Oblak,pa Slovenci na zadnjih šestih tekmah sploh niso prejeli zadetka. Slovenska reprezentanca je neporažena devet tekem zapovrstjo, na teh pa je dosegla 13, prejela pa zgolj en zadetek. "Naši sosedi imajo po dolgem času obrambo, ki se je ne bi sramovali tudi v taboru bolje rangiranih reprezentanc. Pod Kekom stežka prejemajo gole, zdi se, da vsak točno ve, kaj mora delati." Slovenija je z zgodnjim golom Sandija Lovrića v sredo zvečer v Stožicah v kvalifikacijah za SP 2022 premagala svetovnega podprvaka Hrvaško. V slovenskem taboru priznavajo, da so tudi zelo trpeli na tekmi, na kateri je Hrvaška imela izrazito premoč v posesti žoge, toda kot se je pokazalo že ničkolikokrat, to v sodobnem nogometu ne pomeni nič. icon-link Jan Oblak vs Hrvaška FOTO: AP Jan Oblak je bil le nekajkrat na preizkušnji, verjetno bi tekma dobila drugačen ritem, če bi Hrvati v uvodnih minutah namesto vratnice zadeli mrežo, ampak kot je po tekmi povedal Kek, si s tako srčno, borbeno, organizirano in disciplinirano predstavo preprosto zaslužiš tisti kanček sreče, ki je poljubila tudi Lovrića ob strelu v 15. minuti, ko je žoga na poti proti vratom zadela že Marcela Brozovića in rahlo spremenila smer. Tako je padla velika Hrvaška, po uradno petih porazih in treh remijih na prejšnjih medsebojnih tekmah (leta 1991 je Hrvaška premagala Slovenijo tudi na neuradni tekmi) je Slovenija dočakala slavje na sosedi, ki imajo sicer v svetovnem nogometu precej večji ugled. Tudi zato so se Kekovi fantje po zadnjem sodniškem žvižgu Španca Antonia Mateuja Lahozaiskreno veselili. "Kekov rokopis je viden. Odkar je prišel, bolje rečeno, odkar se je vrnil na slovensko klop, so fantje iz dežele spet resen tekmec na mednarodnem avditoriju. Ja, na Slovence je treba računati v teh kvalifikacijah," je prepričan tportal.hr. Trio Oblak - Mevlja - Blažič bodo hrvaški nogometaši verjetno še dolgo sanjali. "Slovenija ni igrala bunkerja, je pa pred Oblakom, ki je dokazal, da je verjetno najboljši vratar na svetu, postavila zid, imenovan Mevlja - Blažič. Naši sosedi imajo po dolgem času spet jekleno obrambo," opažaIndex.hr. icon-expand Josip Iličić in Ivan Perišić. Stara znanca z Apeninskega polotoka. Jojo igra za Atalanto, Perišić za "sosedni" Inter. FOTO: Miro Majcen Kaj bodo svojim medijem po tekmi povedali ruski nogometaši, bo znano v soboto, ko Slovenijo v Sočiju čaka nov spopad z uglednim tekmecem. Slovenci se na olimpijsko prizorišče iz leta 2014 odpravljajo danes popoldne. Dragocene nasvete pred tekmo bo lahko soigralcem delil eden junakov sredine zmage Miha Mevlja, ki sicer igra prav za lokalnega ruskega prvoligaša iz Sočija. Da ni za pasti v evforično stanje, je poudaril Kek, ki očitno sestavlja reprezentančno jedro in igro po starem slovenskem receptu, na katerem je ob disciplini kot glavna sestavina zapisana čvrsta obramba, iz katere izhaja vse. Slovenska vrsta je namreč neporažena devet tekem zapovrstjo, na teh pa je dosegla 13, prejela pa zgolj en zadetek ... icon-expand