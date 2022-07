'Mi, navijači Olimpije, smo mazohisti'

Ljubljanska Olimpija trenutno preživlja težko obdobje. To težavnost pa seveda občutijo tudi njeni navijači. Nekateri so še vedno optimistični, da se bodo zadeve s prihodom novega trenerja izboljšale, drugi pa so mnenja, da brez menjave vodstva to ni mogoče. Toda vsem je skupno eno, želijo si, kot sami pravijo, 'zdravo' Olimpijo ter v Ljubljano vrniti tisto pravo navijaško evforijo, kajti na četrtkovem obračunu ni bilo povsem tako, napetost je bilo čutiti že v zraku.

"Zelo težko, da bo danes vse mirno. Bistvo je to, da so kazni Uefe rigorozne, tako da upam, da na stadionu ne bo izgredov. Parole bodo, vzklikanje bo, samo da ne bo kakšnih večjih neumnosti, ker Uefa nima milosti." Turoben in deževen četrtkov večer je odražal stanje, v katerem se trenutno nahaja nogometni klub Olimpija. Prva evropska tekma zeleno-belih je bila težko pričakovana s strani navijačev, toda ne zaradi samega nogometa, temveč da lahko izrazijo svoje nestrinjanje s trenutno situacijo. "Bojim se, da se našemu klubu ponovno obeta tisto leto 2004/2005, ko smo pristali v peti slovenski ligi," pove eden izmed navijačev. Tisti drugi najbolj zavzeti pa so stvari takoj vzeli v svoje roke in z napisom "3, 2, 1 borba se je šele začela" v 31. minuti dobesedno razsvetlili ljubljanske Stožice. S tem so potrdili besede našega sogovornika ter Uefi naložili dodatno delo.

"Situacija je zares slaba. Tudi novi trener stanja v upravi ne more popraviti. Poleg tega ga ljudje očitno sploh niso sprejeli," pove naš sogovornik Luka. Spomnimo, novinarsko konferenco, na kateri je bil predstavljen novi trener Albert Riera, so prekinili Green Dragonsi, Španec pa jo je moral zapustiti. "Tukaj nisi dobrodošel!" Kljub vsemu dogajanju se zdi, da se je novi trener osredotočil predvsem na samo nogometno igro, kot pa na vse dogajanje okoli nje. Olimpija je kljub presunljivo optimističnim napovedim navijačev na domačem terenu iztržila le remi. "Kljub vsemu smo vedno optimistični, mislim, da bomo danes zmagali, 1 proti 0 mora biti. Igralci morajo igrati, če ne, je najbolje, da tudi sami odidejo. Plačani so za to, da igrajo, če pa niso plačani, tega pa sam ne vem. Jaz sem kljub vsemu prepričan v današnjo zmago," še doda.

Tudi naslednja skupina Olimpijinih privržencev se strinja, da je stanje kluba trenutno zelo slabo. "Situacija ni dobra, ne izgleda dobro. Mi smo zeleni po srcu, mi smo prišli podpirat igralce, ne vodstva kluba. Novi trener se bo moral pokazati. Prosinečkega imamo vsi radi, prirasel nam je k srcu, vendar so ga odstavili. Bomo videli, kaj bo pokazal novi trener. Tako se je vodstvo odločilo. En trener mora biti, čas pa bo pokazal, kaj je na tem. Prosinečkega so zares grdo odstavili. Nepošteno! Apetiti, vodstvo so čisto drugačni, kot pa bi moralo v športu biti. Nižje lige imajo bolj urejeno situacijo, kakršna pa je trenutno v tem klubu," pove eden izmed njih.

"Dejstvo je, da bodo Dragonsi vztrajali, da se uprava zamenja. Jaz jih pri tem podpiram, ker sem od majhnega za Olimpijo. Navijači želimo zdravo Olimpijo, ne pa tole. To stanje, ki je sedaj, zelo spominja na stanje, ki je bilo v sezoni 2004/2005, ko je Olimpija propadla in nato odšla v peto ligo. Tega si nihče ne želi, nihče. Vodstvo se lahko zamenja, toda treba je najti nekoga, pa so ga oni sploh sposobni najti?" se sprašuje Janez. "Vse je seveda povezano s financami, ti moraš imeti denar, da vse to deluje." Njegove besede sicer med samo tekmo nekoliko izgubijo pomen, ko navijaška skupina izpostavi napis: "Raje sami v peti kot z vami v prvi ligi!"

Zgovoren transparent navijačev Olimpije.

Ljubljana si želi in zasluži prvoligaški klub ter igralce, ki bodo za ekipo pustili srce na igrišču. Tega si vsekakor želi tudi vsak pravi navijač. Kljub raznim špekulacijam, da naj bi na četrtkovem srečanju igralci počeli povsem nasprotno in morebiti celo bojkotirali tekmo, pa temu ni bilo tako. "Danes bodo igralci šli na glavo. Popoldan na druženju je bil tudi bivši kapetan Nejc Vidmar, kar dosti pove o vsem. Danes bodo kljub vsemu zares igrali," pa so pred tekmo bili prepričani nekateri. Z našimi sogovorniki seveda nismo mogli izpustiti pogovora o slabem kadrovanju, ki naj bi bilo po nekaterih teorijah celo povod za nastalo situacijo. "Da pa vzameš kredit, da lahko izplačaš plače igralcem, to ni povsem normalno. To pomeni, da v klubu ni denarja, kar se vidi tudi pri prihodu novih igralcev, nihče ni kupljen, ampak so vsi na posojo. Kvaliteto je potrebno plačati. Mi trenutno ne moremo dobiti zares dobrih igralcev. Toda upanje vedno obstaja."