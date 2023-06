Miami in Messija bo vodil nekdanji trener Barcelone in Argentine

Pri Barceloni je tako že vodil verjetno ključna igralca Inter Miamija v naslednjih nekaj sezonah Sergia Busquetsa in seveda Lionela Messija . Z argentinskim superzvezdnikom pa je nato sodeloval še kot selektor Argentine, ki jo je vodil med avgustoma 2014 in julijem 2016. Tudi z Albiceleste ni bil najbolj uspešen, saj je dvakrat klonil v finalu Cope Americe proti Čilu.

"Zelo smo veseli, da lahko pozdravimo Tato v Inter Miamiju. Menimo, da je trener, ki ustreza našim klubskim ambicijam, in optimistični smo glede tega, kaj lahko skupaj dosežemo," je za klubsko spletno stran povedal eden izmed lastnikov moštva Jorge Mas in dodal: "Tata je trenira klube in reprezentance na najvišjih ravneh in verjamemo, da nam bodo te izkušnje zelo koristile, saj želimo konkurirati za naslove."