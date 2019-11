Micciche odstopil z mesta predsednika Serie A

"Novice, ki so se danes pojavile v časopisih glede zaključka preiskave moje izvolitve pred 20. meseci niso sprejemljive in so pripeljale do te odločitve,"je Gaetano Miccichedejal za italijansko tiskovno agencijo Ansa.

Italijanska nogometna zveza (Figc) naj bi našla nepravilnosti pri Miccichejevi izvolitvi, ki mora biti soglasna, pravico glasovanja pa imajo predsedniki klubov. Devetinšestdesetletni Micciche, ki je mesto predsednika Serie A zasedel marca 2018, je tudi podpredsednik Figc in predsednik banke IMI. Če bo obdržal svoje mesto na zvezi, zaenkrat še ni znano.

