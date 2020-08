Michael Ballack vse bližje vrnitvi v nogomet

Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Michael Ballack je vse bližje vrnitvi v nogomet. To je v pogovoru za Sportbuzzer priznal nekdanji igralec Bayerja iz Leverkusna, Bayerna iz Münchna in angleškega Chelseaja, ki je med letoma 1999 in 2010 za nemško reprezentanco odigral 98 tekem in dosegel 46 golov.

icon-expand Ballack (na fotografiji) med tekmo lige NBA v Londonu januarja 2018. FOTO: AP "Lani sem dobil trenerski certifikat B, nadaljevalno strokovno izobraževanje pa je bilo zavoljo epidemije novega koronavirusa prestavljeno," je dejal 43-letni Michael Ballack, ki ni želel natančno razkriti svojih trenerskih ambicij. "Bomo videli, kaj se bo zgodilo. A nekaj je povsem jasno, obožujem nogomet in se želim vrniti," je še dodal Ballack, ki je igralsko kariero končal 2012. V dresu nemške izbrane vrste je na dveh velikih tekmovanjih končal na drugem mestu, na svetovnem prvenstvu na Japonskem in v Južni Koreji 2002 ter evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici 2008. Dvakrat mu je "spodrsnilo" tudi na finalnih tekmah v Ligi prvakov. Prvič v dresu Bayerja iz Leverkusna v sezoni 2001/02, drugič pa v dresu Chelseaja v sezoni 2007/08.