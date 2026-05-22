Nogomet

Trener Šeška podaljšal sodelovanje z Unitedom

Manchester, 22. 05. 2026 13.02 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
michael carrick

Michael Carrick ostaja glavni trener Manchester Uniteda. Štiriinštiridesetletni Anglež je s klubom podpisal pogodbo, ki ga veže vsaj do konca sezone leta 2028, so rdeči vragi potrdili na spletni strani.

Gre za dobre novice tudi za slovenskega zvezdnika v vrstah rdečih vragov Benjamina Šeška. Slovenski napadalec je prav pod Michaelom Carrickom ujel boljšo formo na Old Traffordu in dobesedno zacvetel ter v prvenstvu dosegel 11 golov.

Manchester United je končno potrdil, da Carrick ostaja glavni strateg zasedbe. Nekdanji vezist, kapetan in trener rdečih vragov je izboljšal učinkovitost in dvignil moralo, odkar je bil pripeljan za preostanek sezone po burnem januarskem odhodu Rubena Amorima.

Michael Carrick ostaja na klopi rdečih vragov vsaj še dve leti.
Michael Carrick ostaja na klopi rdečih vragov vsaj še dve leti.
FOTO: Profimedia

Carrick je rdečim vragom zagotovil igranje v Ligi prvakov v naslednji sezoni tri tekme pred koncem sezone v angleškem prvenstvu, United pa si je zagotovil končno tretje mesto z nedeljsko zmago s 3:2 v Premier ligi proti Nottingham Forestu. To je bila njegova 11. zmaga v 16 tekmah.

"Od trenutka, ko sem pred 20 leti prišel sem, sem čutil čarobnost Manchester Uniteda," je dejal Carrick. "Odgovornost vodenja našega posebnega nogometnega kluba me izpolnjuje z neizmernim ponosom. V zadnjih petih mesecih je ta skupina igralcev pokazala, da lahko doseže najvišje standarde vzdržljivosti, povezanosti in odločnosti, ki jih tukaj zahtevamo."

"Zdaj je čas, da spet gremo skupaj naprej, z ambicijami in jasnim namenom. Manchester United in naši neverjetni navijači si zaslužijo, da se spet borimo za največja priznanja v tem športu," je nastopil z navdahnjenim govorom.

