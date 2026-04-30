Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Michael Jackson novi trener angleškega prvoligaša

Burnley, 30. 04. 2026 16.30 pred 54 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Burnley, ki se bo po koncu sezone poslovil od Premier lige, je sporočil, da je trener Scott Parker sporazumno prekinil pogodbo. Ekipo bo na preostalih štirih tekmah vodil Michael Jackson, čigar ime je na spletu poskrbelo za veliko zabave med nogometnimi navdušenci.

Burnley štiri kroge pred koncem premierligaške sezone za varnim 17. mestom zaostaja za 16 točk, tako da je skupaj z Wolvesi že uradno izpadel iz angleškega prvenstva. Med elito se je klub uvrstil prejšnjo sezono, ko je Scott Parker s svojimi varovanci v drugi ligi zbral natanko 100 točk. Letošnji cilj je bil obstanek v prvi ligi, česar 45-letni Anglež ni uspel izpolniti, tako da se je odločil, da sporazumno prekine pogodbo z Burnleyjem.

Klub je to potrdil tudi na uradni spletni strani, ob tem pa zapisal, da bo moštvo do konca sezone vodil Michael Jackson. Ta je del trenerskega štaba pri Burnleyju že nekaj let, bil je Parkerjev pomočnik, pred tem pa pomagal Vincentu Kompanyju, ki zdaj vodi Bayern.

FOTO: Profimedia

Veliko bolj kot omenjeni podatki je nogometne navdušence pritegnilo dejstvo, da si ime in priimek deli s kraljem popa. Družbena omrežja so posledično preplavili posnetki in fotografije, ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, ki v trenersko vlogo angleškega prvoligaša postavljajo legendarnega ameriškega glasbenika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet burnley michael jackson

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
30. 04. 2026 17.29
Ja kje bo pa "dirty Diana"?brisače pa napitke delila??
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692