Michael Jackson novi trener angleškega prvoligaša

Burnley štiri kroge pred koncem premierligaške sezone za varnim 17. mestom zaostaja za 16 točk, tako da je skupaj z Wolvesi že uradno izpadel iz angleškega prvenstva. Med elito se je klub uvrstil prejšnjo sezono, ko je Scott Parker s svojimi varovanci v drugi ligi zbral natanko 100 točk. Letošnji cilj je bil obstanek v prvi ligi, česar 45-letni Anglež ni uspel izpolniti, tako da se je odločil, da sporazumno prekine pogodbo z Burnleyjem.

Klub je to potrdil tudi na uradni spletni strani, ob tem pa zapisal, da bo moštvo do konca sezone vodil Michael Jackson. Ta je del trenerskega štaba pri Burnleyju že nekaj let, bil je Parkerjev pomočnik, pred tem pa pomagal Vincentu Kompanyju, ki zdaj vodi Bayern.