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Nogomet

Migrantska kriza odnesla prijateljsko tekmo Barcelone

Barcelona, 07. 08. 2026 07.47 pred 3 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Barcelona - Real Madrid

Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangerju na severu Maroka. Razlog je "trenutno ozračje negotovosti", so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Ceuta sporočili iz klubskega vodstva.

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"FC Barcelona meni, da trenutne okoliščine niso primerne za izvedbo te tekme," so pri Barceloni zapisali v izjavi za javnost. Katalonski velikan pri tem ni razkril, kdo bi moral biti tekmec na prijateljskem obračunu.

V Ceuto, špansko severnoafriško eksklavo s 84.000 prebivalci, je od konca julija v nekaj dneh nezakonito vstopilo 72.000 migrantov, kar je sprožilo veliko družbeno in diplomatsko krizo. Po podatkih španskih oblasti se jih je 70.000 vrnilo v Maroko. Na desetine migrantov je v navalu umrlo, večinoma zaradi utopitve v Sredozemskem morju.

Migranti v Ceuti
Migranti v Ceuti
FOTO: AP

Ti prizori so pretresli Španijo in povzročili razkol z nekaterimi drugimi državami EU, ki zagovarjajo strožje ukrepe proti nezakonitim migracijam, piše francoska tiskovna agencija AFP. Barcelona se bo pred začetkom nove sezone v španski ligi - prva tekma bo 23. avgusta proti Elcheju - tako pomerila z angleškim prvoligašem Nottingham Forestom, italijanskim Udinesejem in egiptovskim Al Ahlyjem.

ceuta barcelona migrantska kriza maroko
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