Migrantska kriza odnesla prijateljsko tekmo Barcelone

"FC Barcelona meni, da trenutne okoliščine niso primerne za izvedbo te tekme," so pri Barceloni zapisali v izjavi za javnost. Katalonski velikan pri tem ni razkril, kdo bi moral biti tekmec na prijateljskem obračunu.

V Ceuto, špansko severnoafriško eksklavo s 84.000 prebivalci, je od konca julija v nekaj dneh nezakonito vstopilo 72.000 migrantov, kar je sprožilo veliko družbeno in diplomatsko krizo. Po podatkih španskih oblasti se jih je 70.000 vrnilo v Maroko. Na desetine migrantov je v navalu umrlo, večinoma zaradi utopitve v Sredozemskem morju.