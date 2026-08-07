Migrantska kriza odnesla prijateljsko tekmo Barcelone

"FC Barcelona meni, da trenutne okoliščine niso primerne za izvedbo te tekme," so pri Barceloni zapisali v izjavi za javnost. Katalonski velikan pri tem ni razkril, kdo bi moral biti tekmec na prijateljskem obračunu.
V Ceuto, špansko severnoafriško eksklavo s 84.000 prebivalci, je od konca julija v nekaj dneh nezakonito vstopilo 72.000 migrantov, kar je sprožilo veliko družbeno in diplomatsko krizo. Po podatkih španskih oblasti se jih je 70.000 vrnilo v Maroko. Na desetine migrantov je v navalu umrlo, večinoma zaradi utopitve v Sredozemskem morju.
Ti prizori so pretresli Španijo in povzročili razkol z nekaterimi drugimi državami EU, ki zagovarjajo strožje ukrepe proti nezakonitim migracijam, piše francoska tiskovna agencija AFP. Barcelona se bo pred začetkom nove sezone v španski ligi - prva tekma bo 23. avgusta proti Elcheju - tako pomerila z angleškim prvoligašem Nottingham Forestom, italijanskim Udinesejem in egiptovskim Al Ahlyjem.
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