V majhni Pisi gradi kariero in upa, da bo nekoč tudi on nastopil na Euru

V senci mladinskega nogometa v deželi, ki živi za nogomet, o profesionalni karieri sanja mladi Slovenec Miha Trdan. Impresivno stabilnega in ambicioznega mladeniča smo obiskali v svetovno znani, a vendar majhni in mirni Pisi, kjer v lokalnem klubu gradi temelje (upajmo) uspešne in dolge kariere.

Pisa v drugi italijanski ligi letos kljub visokim ambicijam vodilnih v klubu, znanem trenerju Albertu Aquilaniju in solidnim predstavam Jana Mlakarja nima sreče. Poraz proti Venezii (2:1) minuli konec tedna je bil že sedmi v tej sezoni, zadetek pa so prejeli v sodnikovem dodatku. Razlike med uspehom in bolečim porazom so v profesionalnem nogometu zelo majhne. O tem veliko ve 37-letni vezist Miguel Veloso, ki je barve portugalske reprezentance zastopal na dveh Evropskih in svetovnih prvenstvih. Zelenico je delil z velikim Cristianom Ronaldom, zdaj pa mu na treningih nasproti stoji golobradi mladenič, ki je pred tremi leti bil član mladinskega pogona ljubljanske Ilirije. Še več, Miha Trdan upa, da bo čim prej prevzel mesto izkušenega Portugalca v prvi postavi Pise, ki se želi uvrstiti v slovito Serie A. Tja je iz mladinskega pogona majhne Ilirije prispel sam pri 16 letih starosti in brez znanja italijanščine. A izziva se ni ustrašil. "Doma so bili najprej žalostni, ker sem šel od doma, ampak tudi veseli in ponosni. Staršema sem videl v očeh, da sta ponosna name. Dve leti sem tu, najprej sem igral za kadete. Potem sem drugo leto igral za mladince, čeprav sem bil tudi na članskih treningih in pripravah. Zdaj redno treniram pri članih. Velikokrat sem na dan tekme bil v kadru. Vseskozi tudi redno igram na tekmah mladincev," trenutno stanje opiše Trdan.

icon-expand FOTO: Miha Trdan osebni arhiv

icon-expand FOTO: Miha Trdan osebni arhiv

icon-expand FOTO: Miha Trdan osebni arhiv

icon-expand FOTO: Miha Trdan osebni arhiv





Miha Trdan je v dresu reprezentance U19 zaigral na šestih tekmah. icon-picture-layer-2 1 / 4

Ko smo z njim sprva stopili v stik, smo hitro prišli do zaključka, da bi bilo najbolje, da se zapeljemo do njega na obrobje mesta, saj izpita za avto še nima, živi sam v skromnem stanovanju v mirni soseski. Tudi ob vstopu v stanovanje je bilo hitro jasno, da je njegova pot v Pisi večinoma samotna, predvsem pa popolnoma podrejena nogometni karieri. "Prijalo mi je, da sem sam. Počasi sem se navajal na okolje, ljudi, soigralce. Tudi pri učenju jezika nam niso priskrbeli tečajev, ampak učil sem se tudi na treningih. Mislim, da sem se hitro ujel, okolje mi je všeč, zato niti nisem pomislil na to, da bi se vrnil v Slovenijo, ko bi se mi to poletje iztekla pogodba," zagotavlja in prizna, da večinoma uživa v miru, ki mu ga ponuja življenje v tujini. Decembra lani je profesionalno pogodbo s klubom podaljšal za dodatna tri leta. Vodilni v klubu so mu s to potezo zagotovili, da nanj resno računajo, a vendar je preskok iz mladinskega nogometa v profesionalnega eno najzahtevnejših obdobij v športnikovem življenju. "Na treningih vidim, da sem konkurenčen. Člani sicer na treningih ne igrajo 'na polno', saj se osredotočajo bolj na tekme. Kljub temu sem brez težav na treningih konkurenčen. A to ni dovolj, moraš tudi dobiti priložnost na tekmah. Ko je bil tu še Adam Nagy, madžarski nogometaš, ki se je tudi uvrstil na Euro, tukaj na primer ni igral skoraj nič in je moral prestopiti v drug klub," se veličine izziva pred seboj dobro zaveda mladenič, ki navduši s svojim načinom razmišljanja in mirno samozavestjo.

Miho Trdana smo obiskali v skromnem stanovanju, ki ga najema na obrobju Pise FOTO: 24ur.com icon-expand

O tej samozavesti priča tudi njegov odgovor na namerno provokativno vprašanje. Kdo je boljši, on ali trenutno najbolj opevan mladi vezist na svetu Jude Bellingham? "Smejali se mi boste in rekli, da sem nor, vseeno pa moram verjeti vase in biti samozavesten, če želim uspeti. Seveda bi vsak rekel, da je Jude boljši. Vseeno pa mislim, da moram v svoji glavi imeti misel, da sem jaz boljši, tudi če vsi drugi mislijo, da je on," preseneti z odgovorom.