Nogomet

Dva gola Zajca ob visoki zmagi Dinama, se bo vrnil v reprezentanco?

Koprivnica, 14. 12. 2025 18.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Zagrebški Dinamo je v 17. krogu hrvaškega prvenstva v gosteh s 5:2 odpravil Slaven Belupo. Dva zadetka je prispeval tudi slovenski vezist Miha Zajc, ki v zadnjem času ni bil v mislih (nekdanjega) selektorja Slovenije Matjaža Keka.

Miha Zajc
Miha Zajc FOTO: Profimedia

Zagrebčani so se hitro znašli v zaostanku, a jim je že v peti minuti uspelo izenačiti. Takrat je Monsef Bakrar našel Miho Zajca, ki je mirno zaključil akcijo za svoj prvi gol v modrem dresu. Slovenski vezist je bil vključen tudi pri drugem golu, saj je Dinamo povedel prav po njegovi podaji iz kota.

Zajc se je nato tik pred odhodom na odmor še drugič vpisal med strelce, ko je zadel za 4:1. Dinamo je na koncu slavil s 5:2 in skočil nazaj na vrh hrvaške lige. Pred drugim Hajdukom ima točko več.

nogomet dinamo zagreb miha zajc
muri67a
14. 12. 2025 19.36
Zajc je edini, ki ima v napadu idejo. No, tudi Šešlar.
Sixten Malmerfelt
14. 12. 2025 18.48
+3
vse je že propadlo, čet 2 leti!
Mean Cat
14. 12. 2025 18.43
+2
dva gola Zajca.....malo cudno se to prebere bi reku
