Dva gola Zajca ob visoki zmagi Dinama, se bo vrnil v reprezentanco?

Zagrebčani so se hitro znašli v zaostanku, a jim je že v peti minuti uspelo izenačiti. Takrat je Monsef Bakrar našel Miho Zajca, ki je mirno zaključil akcijo za svoj prvi gol v modrem dresu. Slovenski vezist je bil vključen tudi pri drugem golu, saj je Dinamo povedel prav po njegovi podaji iz kota.

Zajc se je nato tik pred odhodom na odmor še drugič vpisal med strelce, ko je zadel za 4:1. Dinamo je na koncu slavil s 5:2 in skočil nazaj na vrh hrvaške lige. Pred drugim Hajdukom ima točko več.