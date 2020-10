Miha Zajc nič več na seznamu okuženih

Miha Zajc, ki je zaradi teh težav moral izpustiti oktobrsko reprezentančno akcijo, v kateri je Slovenija nanizala tri zmage, je bil eden od 17 igralcev Genoe, ki so bili prejšnji mesec pozitivni na covid-19. Položaj v klubu pa se očitno izboljšuje, saj je negativnih že osem igralcev od omenjene sedemnajsterice. Pred Zajcem so bili negativni Federico Marchetti, Mattia Perin, Ivan Radovanović, Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoniin Lasse Schone.

Genoa bo sicer v ponedeljek v 4. krogu elitne italijanske lige gostovala v Veroni.