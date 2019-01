Miha Zajc se iz Italije seli v Turčijo

Miha Zajcnosi dres Empolija, ki se bori za obstanek v italijanski Serie A, iz Turčije pa je zanj prišla ponudba, ki jo bo težko zavrniti. Kot je poročal italijanski Sky Sports, se bo Zajc v kratkem preselil v Fenerbahče, ki bo zanj plačal 6,5 milijona evrov odškodnine in možnost, da italijanski klub dobi pravico do Saliha Ucana, ki je trenutno na posoji v tem italijanskem klubu. Zajc naj bi sicer v novem klubu zaslužil več kot milijon evrov na sezono.

Za Empoli je Zajc odigral v tej sezoni 20 tekme in dosegel tri gole (in prispeval še tri podaje). Fenerbahče je trenutno 14. v turški super ligi, letos igrajo v Ligi Evropa, kjer so se uvrstili v izločilne boje.

Pomenljivo sporočilo je Zajc objavil tudi na twitterju: