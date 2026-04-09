Dva evrogola za finale, takšnega mojstra bi Slovenija še kako potrebovala

Dinamo je v polfinalu hrvaškega pokala gostoval pri Gorici in si po izjemno odprti, razburljivi ter za gledalce atraktivni tekmi zagotovil finalno vstopnico. Pri tem pa je pečat večera pustil prav Miha Zajc, ki je z dvema vrhunskima zadetkoma potrdil, da je v tem trenutku eden najbolj vročih posameznikov zagrebške ekipe. Prvič je udaril v 43. minuti, ko je Dinamo lovil priključek. Po odlični akciji in dovršeni dvojni podaji s peto z Dionom Beljom je slovenski reprezentant sprožil z roba kazenskega prostora in zadel za 2:2.

Toda Zajc še ni rekel zadnje. V 64. minuti je še drugič zatresel mrežo, tokrat za vodstvo Dinama s 4:2. Z novim sijajnim strelom je meril naravnost v stičišče prečke in vratnice ter dokončno zlomil odpor domačinov. Dva gola, oba za nogometne sladokusce, oba vredna večkratnega ogleda. Navijači Dinama nad Slovencem niso skrivali navdušenja. Na Facebookovi strani Dinamove vijesti, kjer redno spremljajo dogajanje okoli zagrebškega kluba, so zapisali: "Ali se sploh zavedamo, kakšnega igralca imamo?! Človek je prišel v zadnjih dneh prestopnega roka, zdaj pa je glavni ključ našega pohoda na dvojno krono. Zadeva, asistira, se giblje, igra v vezni liniji, v velikih priložnostih je skoraj na vsaki tekmi – danes dva fenomenalna zadetka, preprosto se igra. Diamant, dame in gospodje – Miha Zajc! Kapa dol, mojster!"

"Odlične igre in, še pomembneje, govorica telesa so Zajca pripeljale do mesta podkapetana Dinama, zadetek proti Gorici pa ga je potisnil še na višji piedestal," pišejo pri net.hr. In takšen odziv ni presenečenje. Ko je Zajc poleti prišel v Dinamo, ni bilo veliko takih, ki bi napovedovali, da bo Slovenec tako hitro postal eden ljubljencev navijačev. A prav to se je zgodilo. Ne le zaradi golov in asistenc, temveč tudi zaradi načina, kako igra. Zaradi elegance, občutka za prostor, tehnične kakovosti in poteze več, s katero lahko v trenutku odloči tekmo.

Statistika Mihe Zajca v letošnji sezoni FOTO: Sofascore.com