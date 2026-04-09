Nogomet

Dva evrogola za finale, takšnega mojstra bi Slovenija še kako potrebovala

Zagreb, 09. 04. 2026 16.23 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
S.V.
Miha Zajc

Miha Zajc v zadnjih tednih igra nogomet v takšni formi, da ga na Hrvaškem kujejo v zvezde. Slovenski vezist je bil eden osrednjih junakov Dinamovega razigranega večera v Veliki Gorici, kjer so Zagrebčani v polfinalu hrvaškega pokala slavili s 6:3 in si priigrali finale proti Rijeki. Zajc je ob visoki zmagi zabil kar dva izjemna gola, po novih mojstrovinah pa se znova poraja vprašanje: kako zelo bi takšen igralec prav prišel tudi slovenski reprezentanci?

    Iz 24UR: Zajc v Zagrebu mentorira mlada Slovenca
    Andraž Šporar o tem, da Miha Zajc ne bo igral za reprezentanco
    Miha Zajc o vabilu Boštjana Cesarja
    Iz 24UR: Zajc iskreno o reprezentanci

Dinamo je v polfinalu hrvaškega pokala gostoval pri Gorici in si po izjemno odprti, razburljivi ter za gledalce atraktivni tekmi zagotovil finalno vstopnico. Pri tem pa je pečat večera pustil prav Miha Zajc, ki je z dvema vrhunskima zadetkoma potrdil, da je v tem trenutku eden najbolj vročih posameznikov zagrebške ekipe.

Prvič je udaril v 43. minuti, ko je Dinamo lovil priključek. Po odlični akciji in dovršeni dvojni podaji s peto z Dionom Beljom je slovenski reprezentant sprožil z roba kazenskega prostora in zadel za 2:2.

Toda Zajc še ni rekel zadnje. V 64. minuti je še drugič zatresel mrežo, tokrat za vodstvo Dinama s 4:2. Z novim sijajnim strelom je meril naravnost v stičišče prečke in vratnice ter dokončno zlomil odpor domačinov. Dva gola, oba za nogometne sladokusce, oba vredna večkratnega ogleda.

Navijači Dinama nad Slovencem niso skrivali navdušenja. Na Facebookovi strani Dinamove vijesti, kjer redno spremljajo dogajanje okoli zagrebškega kluba, so zapisali: "Ali se sploh zavedamo, kakšnega igralca imamo?! Človek je prišel v zadnjih dneh prestopnega roka, zdaj pa je glavni ključ našega pohoda na dvojno krono. Zadeva, asistira, se giblje, igra v vezni liniji, v velikih priložnostih je skoraj na vsaki tekmi – danes dva fenomenalna zadetka, preprosto se igra. Diamant, dame in gospodje – Miha Zajc! Kapa dol, mojster!"

"Odlične igre in, še pomembneje, govorica telesa so Zajca pripeljale do mesta podkapetana Dinama, zadetek proti Gorici pa ga je potisnil še na višji piedestal," pišejo pri net.hr.

In takšen odziv ni presenečenje. Ko je Zajc poleti prišel v Dinamo, ni bilo veliko takih, ki bi napovedovali, da bo Slovenec tako hitro postal eden ljubljencev navijačev. A prav to se je zgodilo. Ne le zaradi golov in asistenc, temveč tudi zaradi načina, kako igra. Zaradi elegance, občutka za prostor, tehnične kakovosti in poteze več, s katero lahko v trenutku odloči tekmo.

Statistika Mihe Zajca v letošnji sezoni
Statistika Mihe Zajca v letošnji sezoni
FOTO: Sofascore.com

V tej sezoni je Zajc za Dinamo na 33 tekmah dosegel 10 golov in prispeval še osem asistenc. Toda še bolj kot statistika izstopa njegov vpliv na igro. Ko je razpoložen, Dinamo deluje nevarnejši, bolj tekoč in bolj ustvarjalen. Prav zato ga navijači vse pogosteje opisujejo kot igralca, ki je postal eden ključnih obrazov pohoda na morebitno dvojno krono.

Ob takšnih predstavah pa se je skoraj nemogoče izogniti tudi slovenskemu pogledu. Zajc je nogometaš, kakršnega reprezentanca nima na pretek. Igralec, ki zna umiriti ritem, povezati linije, najti neobičajno rešitev in obenem tudi sam zaključiti akcijo. Zato še toliko bolj bode v oči dejstvo, da nekdanji selektor Matjaž Kek nanj v zadnjem času svojega mandata ni računal. Slovenija je s tem ostala brez izrazitega kreatorja, brez vezista s potezo več, brez nogometaša, ki lahko iz ničesar ustvari presežek.

