Mihajlović izdal biografijo: Nisem nikakršen heroj

"Postal sem boljši človek. Bolezen me je okrepila, zdaj uživam v vsakem trenutku, kar za preteklost ne morem reči. Bolezen ni napaka, bolezen se zgodi, sam pa nisem nikakršen heroj. Bal sem se, tega me ni sram priznati," je ob izidu knjige za Corriere dello Sportdejal Siniša Mihajlović, nekdanji nogometaš Vojvodine in Crvene zvezde, s katero je postal evropski in svetovni prvak.

Mihajlović, ki je nato nosil tudi drese Rome, Sampdorie, Lazia in milanskega Interja, je razkril, da so ga v bolnišnico v Bologni sprejeli pod lažnim imenom, ko je moral začeti zdravljenje.

Terapije so ga postarale

"Bil sem brezdomec, star 69 let. Niso želeli, da vznemirjam druge paciente. Po prvih dveh terapijah pa sem bil res videti star 69 let," je povedal Mihajlović.

Govoril je tudi o nevšečnostih, ki so ga spremljale med kariero, vojni v nekdanji Jugoslaviji, sporu s hrvaškim reprezentantom Igorjem Štimcem, pljuvanju Patricka Vieirein prijateljstvu s kriminalcem in vojnim zločincem Željkom Ražnatovićem‒ Arkanom.