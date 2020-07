Mihajlović postal častni meščan Bologne

Odločitev o podelitvi naziva častnega meščana Siniši Mihajloviću je bila z ogromno večino glasov sprejeta na sestanku mestnega sveta z javnim glasovanjem v prisotnosti župana Virginia Merole, poroča srbska agencija Tanjug.

"Siniša se je v Bologno vrnil v začetku leta 2019, v času, ko je bila naša ekipa na robu brezna. Njegov značaj in trenersko znanje sta pripomogla k čudežni rešitvi kluba in podrla rekord po številu osvojenih točk v dobi predsednika Giuseppeja 'Joeyja' Saputa. Vsi smo vedeli, da je neomajen na igrišču, toda način, kako se je boril z začarano boleznijo, kaže, da je neustrašen borec tudi zunaj igrišča," je dejal Gian Marco De Biasi, pobudnik ideje, da bi najboljšemu srbskemu trenerju leta 2019 podelili naziv častnega meščana.

Mihajlović, ki je junija podaljšal pogodbo z Bologno do leta 2023, je lani poleti razkril, da je zbolel za levkemijo, a je tudi med zdravljenjem s kemoterapijo vodil ekipo Bologne. Zdaj 51-letni trener je v času igralske kariere nastopal za za Vojvodino, Crveno zvezdo, Romo, Lazio, Sampdorio in Inter, leta 2006 pa je zaplul v trenerske vode. Od tedaj je vodil številne italijanske prvoligaške klube, kot so Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan in Torino ter portugalski Sporting iz Lizbone, med letoma 2012 in 2013 je bil tudi selektor Srbije.