Mihajlović v zelo dobrem stanju zapustil bolnišnico

Nekdanji jugoslovanski in srbski reprezentantSiniša Mihajlović je julija lani obelodanil, da se bori z levkemijo. Oktobra je prestal presaditev kostnega mozga, konec januarja pa je moral še na protivirusno terapijo. Prvega februarja so ga začasno odpustili iz bolnišnice, da je s klopi spremljal zmago svoje ekipe proti Brescii. Bologna je sicer enajsta v italijanskem prvenstvu. Petdesetletni Mihajlović je s Crveno zvezdo leta 1991 postal klubski evropski prvak, leta 1999 pa je z Laziem osvojil pokal pokalnih zmagovalcev. Igral je še za Romo, Sampdorio in Inter.

Kot trener je vodil Milan, Torino, Fiorentino, Sampdorio in Catanio v Italiji, bil je selektor srbske reprezentance ter tudi trener Sportinga.