Mijatović bo predlagal Glihovo razrešitev

Odločitev za predlagano razrešitev je sprejeta na podlagi dejstev, za katera je predsednik izvedel v opravljenih razgovorih. Ta potrjujejo, da gre za dlje časa trajajoče težave, ki so pripeljale do krhanja zaupanja med igralci in selektorjem. Izjava predsednika NZS Radenka Mijatovića, ki jo z uradne spletne strani Zveze posredujemo v celoti: "Kritičen sem tako do igralcev, ki so izbrali popolnoma napačen način reševanja problemov, ki ga na Nogometni zvezi v prihodnje zagotovo ne bomo tolerirali pri nobeni od reprezentanc, kot tudi do selektorja, ki ni zaznal naraščajočih problemov v ekipi in medsebojni komunikaciji. V nogometnem svetu prihaja pogosto do nesoglasij, pomembno pa je, kako se v teh primerih odzovemo. Ocenjujem, da so težave in konflikti v reprezentanci prišli do točke, ko je medsebojno zaupanje porušeno do te mere, da bi težko nadaljevali v smeri, ki jo od mlade reprezentance na nogometni zvezi pričakujemo. Ob tem imamo v mislih tudi bližajoče se evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto. Primožu Glihise zahvaljujem za opravljeno delo in mu želim vse dobro v prihodnje."

Izvršni odbor NZS bo o razrešitvi Glihe in imenovanju novega selektorja, po predlogu predsednika in direktorja reprezentancMirana Pavlina, odločal v najkrajšem možnem času.