Mijatović: Dinamo je velik klub, a tudi slovenska reprezentanca potrebuje Keka

Kaj se dogaja z Matjažem Kekom, se sprašujejo na Maksimirski 128? To je trenutno edino vprašanje, ki zanima vse, ki so jim zagrebški modri pri srcu. Hrvaške Sportske novostidanes prinašajo članek z naslovom o vse večji napetosti, ki vlada v vrstah Dinama, saj si vodilni možje kluba močno prizadevajo, da bi za zdaj še slovenski selektor v kratkem zapolnil vrzel, ki je zazijala na trenerskem stolčku po odhodu Igorja Jovičevića.

V pogovoru za ugledni športni časnik je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović poudaril, da mu je Kek ob novici, da je edini kandidat za trenersko klop Dinama, zagotovil, da bo o vsemu skupaj temeljito razmislil in se odločil v nekaj dneh."Matjaž je bil kot vselej zelo korekten. Takoj mi je sporočil, da so ga klicali iz Zagreba in mu ponudili mesto šefa stroke pri Dinamu. Toda tudi za nas na zvezi je povsem jasno, kaj si želimo. Kek ima veljavno pogodbo vse do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022, zato si želimo, da nadaljuje z delom, ki ga je začel ob vrnitvi na reprezentančno klop," je uvodoma dejal prvi mož NZS-ja in nadaljeval: "Po prvotno opravljenem razgovoru sva se dogovorila, da se bova po nekajdnevnem premoru znova usedla in v duhu fair-playa dogovorila o nadaljnji poti. Ne glede na to, kako se bo Matjaž odločil, je stališče Nogometne zveze Slovenije jasno. Ponavljam, želimo si nadaljevanja skupne reprezentančne poti."