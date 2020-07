Mijatović hrvaškim medijem 'razložil', zakaj Kek ostaja: Ima pogodbo, ki jo je težko prekiniti

Kot smo že poročali, sta se predsednik NZS Radenko Mijatović in Matjaž Kek sestala pred tekmo Celja in Triglava v slovenskem prvenstvu, ter si kasneje skupaj ogledala tekmo na tribuni celjskega stadiona. Predsednik Mijatović je, tudi v pogovoru za našo televizijo, potrdil, da gredo na Zvezi s Kekom še naprej "z roko v roki" in da 58-letni Mariborčan ostaja na slovenski reprezentančni klopi, pogodbo ima do leta 2022. Če so v Sloveniji verjeli in upali, da bo Kek ostal, pa so bili hrvaški mediji že prepričani, takšni so bili tudi zapisi v njihovih medijih v zadnjih dnevih, da je Kek že trener Dinama. V taboru modrih iz Zagreba je, tako trdijo tamkajšnje Sportske novosti, nastal pravi šok. " Dinamo je bil prepričan, da bo Kek sedel na trenersko klop. Vodilni možje Zagrebčanov trdijo, da bi temu tako tudi bilo, če zgodba ne bi prehitro prišla v javnost. Mediji naj bi posredno poskrbeli, da se je zgodil preobrat, " pišejo vselej dobro obveščene Sportske novosti, ki so za informacijo zaprosile tudi prvega moža NZS Mijatovića. " Veseli smo, da Matjaž Kek ostaja naš selektor. Z nami ima pogodbo, ki jo je bilo težko prekiniti. To je vsa resnica ," je bil redkobeseden Mijatović. Radovedni novinar SN je predsednika NZS nato vprašal, če je prav on "krivec", da Kek ostaja, oziroma je na sestanku uspel prepričati Mariborčana, da bo še naprej vodil Slovenijo. "Ne želim v podrobnosti. Ponavljam, da ima pogodbo, ki jo je težko predčasno prekiniti."

Na koncu je Slovenija pristala na četrtem mestu v skupini G. Kek je po koncu teh zadnjih kvalifikacij ocenil, da je bil preboj na EP želja, ne cilj, kot glavni razlog za to, da se želja ni uresničila, pa je poudaril prevelika nihanja v igri. Po bolečem porazu z Avstrijo je bil vrhunec zadnjega Kekovega trenerskega vodenja Slovenije septembra lani, ko je v Stožicah premagal Poljsko, pozneje še Izrael, toda krivulja v končnici kvalifikacij je šla spet navzdol in s tem tudi možnosti za Euro.

Matjaž Kek je krmilo članske vrste sicer prevzel leta 2018, potem ko je končal nadvse uspešno klubsko sodelovanje z Rijeko. V tem hrvaškem klubu je deloval pet let in ga popeljal do uspehov, kakršnih prej ni nikoli dosegel, med drugim je bil z Rijeko prvič v klubski zgodovini tudi hrvaški prvak. Med privrženci kluba si je priboril kultni status in številni so bili ob koncu sodelovanja prepričani, da bi bilo bolje, če bi Kek ostal, zamenjalo pa bi se vodstvo kluba. Navijači so ga nedavno izbrali za najboljšega stratega kluba med letoma 2010 in 2020. Slovenski trener je prvo tekmo na klopi Rijeke vodil 7. marca 2013. Že v sezoni 2013/14 se je z njo uvrstil v skupinski del tekmovanja evropske lige. Rijeka je pod taktirko Keka dosegla tudi svoj zgodovinski prvi naslov državnega prvaka v sezoni 2016/17, po zmagi v pokalnem tekmovanju pa je osvojila dvojno krono. Kekovo drugo obdobje v vlogi slovenskega selektorja je zaznamovalo predvsem EP 2020, ki so ga letos morali prestaviti. Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah ostala brez tako želene tretje uvrstitve na celinsko tekmovanje, čeprav se je v nekem trenutku zdelo, da bodo Kek in njegovi igralci vendarle lahko prišli zraven.

Z reprezentancami se je Kek trenersko sicer začel ukvarjati že leta 2006, ko je bil selektor selekcij do 15 in 16 let. Že naslednje leto pa je nasledil Braneta Oblakakot članski selektor. Slovenijo je v prvem mandatu vodil na 49 tekmah. Največji dosežek s Slovenijo je bil njegov preboj na SP 2010, kjer so Slovenci v skupini C na prvi tekmi na jugu Afrike z 1:0 premagali Alžirijo in dosegli zgodovinsko prvo slovensko zmago na mundialih. Po remiju z ZDA so bili zelo blizu celo napredovanju v izločilni del prvenstva, a so Američani z golom v sodniškem dodatku zadnje tekme ZDA z Alžirijo poskrbeli za razočaranje v slovenskem taboru. Ta prvi Kekov mandat se je končal oktobra 2011 po koncu kvalifikacij za EP 2012. Pod njegovim vodstvom pa je Slovenija takrat tudi prišla najvišje na lestvici Fife, ko je bila jeseni 2010 na 15. mestu (na letošnji zadnji je na 64. mestu).

Trenersko pot je Kek začel po koncu igralske kariere; dobršen del te je preživel v Avstriji, končal jo je leta 1999 v Mariboru. Tam je bila tudi njegova prva trenerska postaja, vijoličaste je popeljal do dveh državnih in pokalnega naslova. Na klubskem področju je bil nato še trener Al-Ittihada v sezoni 2011/2012, od 2013 do 2018 pa Rijeke.