Mijatović kritičen: Bale? Odličen nogometaš, ki ni vodja

Solari ni Zidane

Mnogi se sprašujejo, kaj manjka moštvu, ki je razen odhoda nespornega prvega zvezdnika moštva Cristiana Ronalda v zadnjem desetletju in trofejnega trenerja Zinedina Zidana ostalo praktično v isti zasedbi. "Dejstvo je, da ko moštvo osvoji tolikšno število lovorik, še posebej v elitni ligi prvakov, pride do logičnega padca. Trenutna zasedba Reala je še vedno kakovostna, ne verjamem, da ji primanjkuje lakote po uspehu, kot ji mnogi očitajo v zadnjem času, a težavo vidim v porušeni hierarhiji znotraj moštva in v odnosu do trenerja. Santiago Solari nikoli ne bo Zinedine Zidane, ki je imel v svojem trenerskem mandatu tudi kar precej sreče. Spomnite se samo obeh finalnih obračunov lige prvakov proti Atleticu, ko so malenkosti odločale o zmagovalcu ... Tu bi se stvari lahko brez težav prevesile v drugo stran. Tekmeci so dodobra spoznali igro Reala, jo 'prebrali', in jasno, da je zdaj veliko težje zmagovati,"poudarja Mijatović.



O usodi Solarija ni želel izgubljati odvečnih besed: "Vse bo odvisno od tega, kaj bo storil z moštvom v ligi prvakov in kraljevem pokalu. Moramo se zavedati nečesa, da je ta zasedba tako izkušena, ko gre za izločilne boje v ligi prvakov, zato jo nikakor ne gre odpisati vnaprej. Zmožni so v vsakem trenutku preklopiti z enega na drugo tekmovanje ter vnovič osvojiti ligo prvakov."



Bale ni vodja

Po odhodu Ronalda k Juventusu so mnogi pričakovali 'eksplozijo' nedorečenega Garetha Bala, kar se je zelo hitro izkazalo, da Valižan nikakor ne more nadomestiti Portugalčevega učinka. "Cristiano je bil močan člen v več segmentih, ne le na zelenici. Imel je neverjetno željo in voljo za dokazovanje. Navkljub vsem posamičnim in moštvenim dosežkom. Težko mi je govoriti o Balu, saj mi je kot nogometaš zelo všeč, a kot vodja nikakor," je brez dlake na jeziku o 29-letnem velškem reprezentantu povedal strelec odločilnega zadetka za Real v finalu lige prvakov proti Juventusu v sezoni 1997/98.