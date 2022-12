Mijatović: Ljudje so začutili spremembe v reprezentanci in jo zato podpirajo

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je po treh letih znova organizirala tradicionalni novoletni sprejem, ki predstavlja lepo priložnost ozreti se na iztekajoče se leto in tudi pogledati proti izzivom, ki slovenski nogomet čakajo v letu, ki prihaja. Tako Rade Mijatović kot Mile Ačimović verjameta, da je pred nami leto, polno uspehov.

icon-expand Predsednik NZS Rade Mijatović FOTO: Damjan Žibert

Potem ko začetek leta 2022 za slovensko člansko reprezentanco ni bil najboljši, je v zaključku leta četa Matjaža Keka pokazala bistveno boljše predstave. Uspela se je obdržati v drugem kakovostnem rangu lige narodov, nato pa dobila še prijateljski tekmi proti Romuniji in Črni Gori. "Mislim, da je ključno to, da je reprezentanca pokazala dobro igro. Veliko več gledalcev je prišlo podpirat reprezentanco na teh tekmah. Celo na prijateljski tekmi s Črno Goro smo imeli 11 tisoč ljudi, kar je v preteklosti bilo nepredstavljivo. Dejstvo je, da ljudje začutijo določene spremembe, da začutijo to borbenost, pristop, igre za državno reprezentanco in tudi pridejo reprezentanco podpret. In na krilih tega ali pa na temelju tega ... Res smo optimistični. Sploh na podlagi teh zadnjih dveh prijateljskih tekem. Skozi to se razvijajo in napredujejo mladi igralci. Zgodil se nam je (Benjamin) Šeško, pa tudi (Adam) Gnezda Čerin, (Andraž) Šporar je nazaj, (Benjamin) Verbič je nazaj, tako da je res užitek gledati te fante, kako igrajo nogomet," je za našo televizijo na novoletnem sprejemu povedal predsednik NZS Rade Mijatović.

Slovenska izbrana vrsta, ki je na velikem turnirju nazadnje nastopila leta 2010, ko je v Južni Afriki slavila doslej edino zmago na svetovnih prvenstvih, je letos dobila tudi nasprotnike v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu leta 2024. Naši nogometaši so imeli pri plesu kroglic srečno roko, saj se bodo za preboj na prvenstvo stare celine udarili z Dansko, s Finsko, Kazahstanom, Severno Irsko in San Marinom. "Po porazu, ki smo ga doživeli proti Srbiji, in slabi igri v Beogradu, se je reprezentanca zbrala. Gre za fante, ki znajo igrati nogomet, ki so dolgo skupaj. Selektor Kek je priključil nekaj mladih igralcev, ki so se hitro vključili v reprezentanco. Z eno močno Norveško smo odigrali dve odlični tekmi, v eni celo zdržali 30 minut z igralcem manj. Zdržali smo na Švedskem in po zaostanku z 0:2 remizirali s Srbijo. To je reprezentante povezalo, postali so ekipa. Tudi obe prijateljski tekmi proti Romuniji in Črni Gori, sploh proti Romuniji v prvem polčasu je bila igra imenitna in to nas navdaja z optimizmom pred prihajajočimi kvalifikacijami za evropsko prvenstvo leta 2024," je optimističen prvi mož slovenske krovne nogometne organizacije.