Mijatović: Modrić ni podaljšal, da bo sedel na klopi

Hrvaški vezist Luka Modrić, ki bo septembra dopolnil 38 let, je pred začetkom aktualnega prestopnega roka podaljšal pogodbo z Real Madridom, ki ga s klubom veže do junija 2024. Los Blancos sta v minulih tednih okrepila Jude Bellingham in Arda Güler, ki bosta Modriću v vezni vrsti kraljevega kluba resno konkurirala za minute na zelenici.

14-kratni zmagovalci Lige prvakov se na novo sezono pripravljajo v Združenih državah Amerike, kjer je bil hrvaški zvezdnik na treh tekmah le enkrat uvrščen v začetno enajsterico. Kljub slabi minutaži 37-letnika na pripravljalnih tekmah pa je legendarni napadalec belega baleta Predrag Mijatović prepričan, da bo imel Modrić tudi v naslednji sezoni eno izmed najpomembnejših vlog v ekipi.