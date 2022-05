Mijatović obiskal Ukrajince ob zaključku priprav

Ob zaključku priprav je tabor ukrajinske reprezentance obiskal tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, ki je zaželel srečo reprezentanci na Škotskem. Ukrajinci so se predsedniku zahvalili za gostoljubje in podporo, ki so ju bili deležni v času priprav in Nogometni zvezi Slovenije podarili spominski dres s podpisi reprezentantov.

Priprave ukrajinske nogometne reprezentance na Brdu je finančno omogočila Evropska nogometna zveza (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom, ki je bil pobudnik te humanitarne akcije.