Mijatović ostro nad Balea: To je njegova zadnja priložnost, na živce nam gre!

V finalu Lige prvakov je z dvema goloma potopil Liverpool in madridskemu Realu prinesel tretji zaporedni naslov med evropsko nogometno elito. Zdelo se je, da je Gareth Bale ulovil formo, s katero bi postal nosilec igre galaktikov. A devet mesecev kasneje se je začela ponavljati dobro poznana zgodba in očitno imajo tega dovoj tudi vodilni možje španskega nogometnega velikana.

Gareth Bale se je znašel v nemilosti vodilnih mož madridskega Reala. FOTO: AP

Gareth Bale se v letošnji sezoni ukvarja z dobro znanimi težavami. Valižan je znova veliko časa odsoten zaradi poškodb, ko pa je na zelenici, pa ne kaže forme, s katero si je leta 2013 prislužil 100 milijonski prestop iz Tottenhama v Real Madrid. Vodstvo kluba je sedaj 29-letnemu krilnemu napadalcu postavilo ultimat. Od njega pričakujejo dve izvrstni tekmi proti Barceloni, s katero se bo Real srečal v polfinalu španskega kraljevega pokala, ali pa se bo njegova kariera v dresu kraljevega kluba neslavno končala. In to skoraj pet let kasneje, ko je Bale na stadionu Mestalla v podaljšku prav proti Barci z izjemnim individualnim golom, odločil veliki finale kraljevega pokala v korist Madridčanov. Gol Garetha Balea v finalu leta 2014:



Eden iz med tistih, ki niso več navdušeni nad Valižanovim doprinosom v klubu, je tudi športni direktor Pedrag Mijatović. Nekdanji igralec Reala je namreč prepričan, da ima Bale zadnjo priložnost, da se izkaže v kraljevo belem dresu. In to devet mesecev po tem, ko je z dvema goloma odločil finale Lige prvakov v Kijevu, kjer je Real s 3 : 1 odpravil Liverpool in s tretjim zaporednim naslovom na novo spisal nogometno zgodovino. "Potrebujemo igralce, ki znajo odigrati v obrambi. In na desni imamo Lucasa Vazqueza, ki je dober v napadu in se zna odlično vračati v obrambo in opravljati obrambne naloge. Na levi strani pa imamo Viniciusa, ki igra odlično, medtem ko ima Bale velike težave,"je uvodoma v pogovoru za Cadena SER povedal sloviti Mijatović.

Pedrag Mijatović ni 'velik navijač' Garetha Balea in je očitno napovedal njegov neizbežen izhod iz kluba. FOTO: AP