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Nogomet

Mijatović: Podpora vseh članic Uefe pove vse

Berlin, 08. 10. 2026 18.17 pred 28 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. B.B.
Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance

Novica, ki je pozno popoldne odjeknila, da bo aktualni predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin kandidiral za nov štiriletni mandat (2027-2031), je nedvomno razveselila tudi prvega moža našega nogometa Radenka Mijatovića. Predsednik NZS je v pogovoru z novinarskim kolegom Božidarjem Bulatom razkril nekaj utrinkov s sestanka v Berlinu.

Aleksander Čeferin je napovedal "boj" za nov štiriletni mandat na čelu Uefe. S tem želi organizaciji zagotoviti stabilnost v času, ko se krovna evropska zveza odločno zoperstavlja vodenju Giannija Infantina na čelu Fife.

Grosupeljčan je v preteklosti večkrat dejal, da se ne namerava več potegovati za položaj prvega moža evropskega nogometa na volilnem kongresu, ki bo 22. aprila prihodnje leto v kazahstanski Astani. V zadnjih mesecih pa so ga članice evropske nogometne družine soglasno pozvale, naj ponovno pretehta svojo predhodno odločitev, njihovo prošnjo pa je sprejel in potrdil, da bo kandidiral za ponovno izvolitev na 51. rednem kongresu Uefe.

"Na začetku današnjega sestanka s predsedniki in generalnimi sekretarji članic Evropske nogometne zveze v Berlinu se je veliko razpravljalo o aktualnih temah. Aleksander Čeferin se je v uvodnem nagovoru zahvalil predstavnikom vseh 55 članic, ki so v posebnem pismu naslovili prošnjo predsedniku Uefe, naj kandidira za nov štiriletni mandat," je iz prve roke našemu novinarskemu kolegu Božidarju Bulatu hitel razlagati predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

"Ta poteza Čeferina, da se vnovič kandidira za predsednika Uefe, je izjemna novica za svetovni nogomet. Vemo, da se slednji nahaja na morda največjem razpotju v zgodovini, evropski nogomet pa se je (uspešno) uprl številnim poskusom Fife, da bi uveljavila nekatere svoje zelo sporne ideje tako pred, med kot tudi po letošnjem svetovnem prvenstvu. Jasno pa je, da je novica o vnovični Čeferinovi kandidaturi odlična tudi za slovenski nogomet," v nadaljevanju priznava Mijatović.

Aleksander Čeferin je na sestanku članic Uefe v Berlinu napovedal "boj" za nov predsedniški štiriletni mandat (2027-2031).
Aleksander Čeferin je na sestanku članic Uefe v Berlinu napovedal "boj" za nov predsedniški štiriletni mandat (2027-2031).
FOTO: AP

"Aleksander Čeferin je vedno dobre volje, še posebej takrat, ko se rešujejo zelo pomembna vprašanja. Ves čas se je čutilo, da so vse članice Uefe zelo zadovoljne s Čeferinovo odločitvijo, da se ponovno poteguje za predsednika Uefe," je sklenil "poročilo" iz Berlina Radenko Mijatović.

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Vseh 55 članic je Čeferina pozvalo, naj se poteguje za nov mandat

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