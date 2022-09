Mijatović: Potencial razlog za optimizem, sodelovanje s Kekom ni vprašljivo

"V bistvu to govorim že ves čas. Sodelovanje smo sklenili za daljši rok, ker je s pogostimi menjavami strokovnega vodstva težko dosegati rezultate. Seveda neko kontinuirano delo strokovnega štaba in igralcev daje možnost za ustvarjanje boljših izidov. Mislim, da sodelovanje s Kekom sploh ni bilo vprašljivo in tudi sedaj ni," je povedal Mijatović in se dotaknil samih nastopov v skupini 4 lige B.

Pred kratkim so se predvsem v hrvaških medijih pojavile govorice, da bi se lahko poti selektorja Matjaža Keka in NZS ločile. Toda Mariborčanu je uspelo izpolniti zastavljeni cilj v ligi B, kar je bil obstanek v druščini Srbije, Norveške in Švedske. Kek je ob omenjenih namigovanjih jasno poudaril, da bi rad pogodbo, ki se izteče leta 2024, izpolnil do konca. Da nadaljnje sodelovanje ni vprašljivo, je potrdil tudi Radenko Mijatović .

"Zadnja tekma proti Švedski je bila zelo težka, saj je bilo logično, da bodo domačini napadli, saj je zanje štela le zmaga. Ampak naši fantje so garali celo tekmo, kljub temu, da so bili na trenutke v podrejenem položaju, so si priigrali nekaj imenitnih priložnosti. Smo zelo zadovoljni s takim zaključkom in obstankom v ligi B, čeprav so nam vsi po žrebu pripisovali, da bomo to skupino zapustili. Zato je zadovoljstvo še večje," je pripomnil Mijatović.

"Šlo je res za močno skupino in Slovenija je pokazala, da je skozi te priprave in tekmovanje v ligi narodov sestavila zelo dobro reprezentanco. Okrepljena je bila tudi strokovna ekipa, zadnje tekme pa so pokazale, da je ta sposobna tudi bistveno večjih dosežkov kot v preteklosti. Na teh temeljih je treba graditi naprej," je dejal predsednik NZS.

Po njegovem je k preobratu - po uvodnih porazih proti Švedski in Srbiji je sledil niz štirih tekem brez poraza - botrovalo to, da je v reprezentanci določena kakovost. "Imamo tudi skupino mladih in ambicioznih igralcev, ki so se našli skupaj, postali ekipa, skupaj s strokovnim štabom živijo za vsako tekmo posebej. In to je temelj, na katerem se bo dalo graditi tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Nemčiji," je še povedal Mijatović in se ozrl tudi na mladega napadalca Benjamina Šeška, ki je ob vratarju Janu Oblaku, srednjemu branilcu Jaki Bijolu in še kom pustil najboljši vtis.

Šeškov gol s torkove tekme na Švedskem, ko je zadel v slogu slovitega zadetka Nizozemca Marca van Bastna v finalu evropskega prvenstva 1988 proti Sovjetski zvezi, je obkrožil družbene in druge medije. Volej z leve strani za točko, ki je pomenila obstanek v drugem razredu lige narodov, se je hipno vtisnil v spomin navijačev.

"Moram reči, da je Šeško že kot mlajši igralec kazal velik potencial, kar so opazili v Salzburgu in ga pripeljali kot mladega v svoje vrste. Fant se razvija v izjemnega napadalca, vsi ti potenciali so bili vidni že prej. V dobri ekipi, kot je zdaj slovenska reprezentanca, lahko njegove kakovosti pridejo do izraza. In reprezentanca potrebuje takega igralca. Prebuja se tudi Andraž Šporar, in ko imaš v špici kakovostne igralce, tudi Jana Mlakarja in še koga, ki lahko igra na tem položaju, je bistveno lažje igrati," je pojasnil šef krovne nogometne zveze.