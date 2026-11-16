Mijatović pred Severno Makedonijo: Zelo pomembna tekma, težko bo

Pred začetkom letošnje izvedbe Lige narodov je bil glavni cilj slovenske izbrane vrste obstanek v drugem kakovostnem rangu. To je že zagotovljeno, obenem pa je Slovenija v odličnem položaju, da skupinski del konča na drugem mestu in pride do dodatnih kvalifikacij za skupino A, kjer igrajo najmočnejše reprezentance stare celine.

"Primarna cilja sta bila obstanek v ligi in stabilizacija ekipe. Do tega trenutka smo dosegli oboje, zdaj se nam pa ponuja možnost, da gremo v dodatne kvalifikacije za skupino A in upam, da nam bo to tudi uspelo," nam je povedal Radenko Mijatović.

Ta je ob začetku koledarskega leta na selektorski stolček posedel Boštjana Cesarja, v katerega so mnogi dvomili, a se je izkazal za dobro izbiro. "Del našega strateškega načrta je bilo, da prevzame reprezentanco po odhodu Matjaža Keka. To se je tudi zgodilo in gre mu zelo dobro, igralci so zelo zadovoljni, pa tudi rezultati in igra slovenske reprezentance kažeta, da je bila to dobra odločitev," je nadaljeval predsednik NZS.