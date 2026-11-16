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Nogomet

Mijatović pred Severno Makedonijo: Zelo pomembna tekma, težko bo

Skopje, 16. 11. 2026 11.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
B.B. A.M.
Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance

Slovenska nogometna reprezentanca v Severni Makedoniji še nikoli ni zmagala. Tako je bilo tudi pred gostovanjem na Škotskem, kjer so Slovenci minuli mesec slavili, predsednik zveze Radenko Mijatović pa upa, da bo tako tudi tokrat: "Premagali smo jih že doma in upamo, da bomo tudi tokrat uspešni."

Pred začetkom letošnje izvedbe Lige narodov je bil glavni cilj slovenske izbrane vrste obstanek v drugem kakovostnem rangu. To je že zagotovljeno, obenem pa je Slovenija v odličnem položaju, da skupinski del konča na drugem mestu in pride do dodatnih kvalifikacij za skupino A, kjer igrajo najmočnejše reprezentance stare celine.

"Primarna cilja sta bila obstanek v ligi in stabilizacija ekipe. Do tega trenutka smo dosegli oboje, zdaj se nam pa ponuja možnost, da gremo v dodatne kvalifikacije za skupino A in upam, da nam bo to tudi uspelo," nam je povedal Radenko Mijatović.

Ta je ob začetku koledarskega leta na selektorski stolček posedel Boštjana Cesarja, v katerega so mnogi dvomili, a se je izkazal za dobro izbiro. "Del našega strateškega načrta je bilo, da prevzame reprezentanco po odhodu Matjaža Keka. To se je tudi zgodilo in gre mu zelo dobro, igralci so zelo zadovoljni, pa tudi rezultati in igra slovenske reprezentance kažeta, da je bila to dobra odločitev," je nadaljeval predsednik NZS.

Radenko Mijatović in Boštjan Cesar
Radenko Mijatović in Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

Do tega, da letošnjo izvedbo Lige narodov označimo za zelo uspešno, manjka le še zagotovitev drugega mesta. Do tega bi Slovenija prišla z zmago, v primeru remija ali poraza v Severni Makedoniji pa bi bilo potrebno, da Škotska ne slavi na gostovanju v Švici. Cesarjevi varovanci so torej v odličnem položaju, treba pa je izpostaviti, da je Slovenija na štirih tekmah v Severni Makedoniji enkrat remizirala in trikrat klonila.

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"Upam, da bo tako kot na Škotskem. Govorili smo, da Škotov še nismo premagali, pa smo jih, z izjemno igro. Upamo, da bomo premagali tudi Makedonce v Makedoniji. Seveda smo jih doma, ampak to je zelo pomembna tekma, težko bo. Upamo, da bomo uspešni."

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nogomet liga narodov severna makedonija slovenija Radenko Mijatović

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