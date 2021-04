Mijatović: Prizadeti in razočarani smo nad nestrokovno in neprofesionalno obravnavo

Ob novici predsednik NZS Radenko Mijatović ni mogel skriti razočaranja: "Še enkrat več smo prizadeti in razočarani nad nestrokovno in neprofesionalno obravnavo nogometa in športa pri odločevalcih, ki s takšnimi odločitvami povzročajo ogromno in nepopravljivo škodo nogometu ter športu na splošno. Upali smo, da bodo naši pozivi in argumentacije, ki smo jih poslali na vlado in ustrezne institucije, vplivali na spremembo dikcije odloka, ki bi nadaljevanje največjih ligaških tekmovanj v državi dovoljeval, pa smo očitno ponovno ostali brez kakršnihkoli odgovorov," je za uradno spletno stran krovne nogometne Zveze dejal njen prvi mož Mijatović.