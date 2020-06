Mijatović: Real ne sme ponoviti napake, kot jo je pri Ronaldu

Predrag Mijatović je odigral kar lepo število v dresu madridskega Reala, ob koncu aktivne kariere pa je nato bil tri leta tudi športni direktor madridskega kluba. Zelo dobro pozna razmere pri galaktikih, zato je prepričan, da bi morali v vodstvu kluba potegniti pravo potezo in podaljšati pogodbo s kapetanom Sergiom Ramosom, tako da bi kariero končal v belem dresu. Slednji bo letos dopolnil 35 let, pogodba z Realom pa ga veže do konca leta 2021.

Nekdanji napadalec Reala je opozoril, da so vodilni v klubu dopustili, da je v preteklosti odšlo kar nekaj legendarnih igralcev, med njimi sta bila tudi napadalec Raul in vratar Iker Casillas. "Ne smemo dopustiti, da naši igralci pomagajo drugim klubom, morali bi imeti politiko, da bi ostali v klubu, v različnih funkcijah. To se Realu ne bi smelo dogajati, Raul je imel izjemno kariero pri Realu, pa je moral oditi na nepravi način, prav tako Fernando Hierro in tudi Casillas. Sedaj je govora o Sergiu Ramosu. Morajo podaljšati pogodbo z njim, za dve ali tri leta, ni pomembno, kariero mora zaključiti pri Realu," pravi Črnogorec.

Ob tem pravi: "Je izjemno pomemben, je skorajda kot klubski zaklad. Zaradi tega, kar je dosegel in prispeval, prav tako pa tudi, kaj lahko stori in pomaga v prihodnosti. Morda ne na igrišču, vendar kot učitelj mladim igralcem, ki se pridružijo Realu in jim kot mentor pomaga pri razumevanju igre, obnašanju in privajanju na klub in okolje."

Klub je leta 2018 zapustil tudi Cristiano Ronaldo, ki je okrepil Juventus, sedaj se pojavljajo govorice, da bo odšel tudi Luka Modrić."Če bi bil v klubu, ne bi pustil igralce, kot so Cristiano, Ramos ali Modrić, da bi odšli. To so igralci, ki z leti izgubijo nekaj fizične moči, vendar so izjemno pozitivni za tiste, ki prihajajo. Predstavljajte si, da se napadalec, ki pride v klub uči od Cristiana in posluša njegove nasvete, ali pa dobiva navodila od Ramosa? Nogomet ni samo to, da imaš na kupu odlične igralce in jih potem prodaš, ko jih ne potrebuješ več. To so igralci, ki so tako pomembni, da nimajo vrednosti," je prepričan Mijatović.