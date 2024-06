Mijatović: Verjamem v naše fante, naj si upajo še več

OGLAS

Amsterdam je 18. junija 2000 preplavilo skoraj 10.000 slovenskih navijačev za tekmo skupinskega dela EP med Slovenijo in Španijo. Končni izid je bil 2:1 v prid Španije, a tekma se je zaradi množičnega romanja slovenskih navijačev zapisala v slovenske nogometne anale. Slovenska izbrana vrsta bo v Nemčiji prvič od tekmovanja na Nizozemskem in v Belgiji zaigrala na prvenstvu stare celine, prvi mož NZS pa je ob bližini Nemčije in zadnjih predstavah slovenske izbrane vrste prepričan, da bo obisk tokrat presegel tistega izpred 24 let. "Slovenci imajo šport v genih, imajo ga zelo radi, še posebej pa so radi zraven takrat, ko so športni uspehi. Nogometna reprezentanca je s svojimi nastopi prebudila navijaško strast, kar smo videli v izjemnem obisku tekem v Stožicah in tudi na gostovanjih. Zdaj pričakujemo, da bo padel rekord iz Amsterdama in da bo na tekmah Slovenije v Nemčiji tudi več kot 20 tisoč slovenskih navijačev," je dejal Radenko Mijatović.

Slovenska nogometna izbrana vrsta bo po besedah njenega predsednika Radenka Mijatovića na evropskem prvenstvu v Nemčiji pustila dober vtis. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Mijatović je ob tem pohvalil organizacijske sposobnosti države gostiteljice prvenstva in tudi njeno nogometno infrastrukturo. "Nemčija je nogometna velesila, gostila je svetovno prvenstvo leta 2006, to prvenstvo se bo igralo na številnih stadionih, ki so bila zgrajena za tisto prvenstvo. Ima izjemno infrastrukturo in tudi Slovenija ima zdaj v svoji bazi vse, kar potrebuje." Razveselil ga je topel sprejem slovenske reprezentance v Wuppertalu, zdaj pa komaj čaka začetek prvenstva. "Moram reči, da sem popolnoma miren pred začetkom, fantje so že z uvrstitvijo naredili izjemno dober rezultat, vendar želja vseh je, da naredimo še kakšen korak več," je dejal. Ne dvomi, da Slovenija zna pripraviti presenečenje proti favoriziranim tekmecem v skupini.

Slovenski nogometaši so pred odhodom na prizorišče Eura odigrali dve prijateljski tekmi: na prvi proti Armeniji so slavili z 2:1, na drugi z Bolgari so pa remizirali (1:1). FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Ne smemo pozabiti, da imamo v skupini tako polfinalistko kot tudi finalistko (Danska in Anglija) zadnjega evropskega prvenstva. In tudi Srbijo, ki je tradicionalno močna nogometna reprezentanca. Jasno je, da nam ne bo lahko. Kljub temu mislim, da je vsaka tekma na prvenstvu priložnost za Slovenijo. Glede na to, da so fantje zelo homogeni, da imajo kakovost, da je vzdušje dobro, mislim, da Slovenija lahko v tej skupini tudi preseneti." "Velikokrat se je zgodilo, da so male reprezentance presenečale, recimo na predzadnjem evropskem prvenstvu v Franciji je to storila Islandija ... Na teh turnirjih je vse mogoče," je dodal. Mijatović tako meni, da bo evropsko prvenstvo nova priložnost, da slovenski nogomet spiše odmevno športno zgodbo in s tem tudi znova ponese ime Slovenije v svet.

Slovenija bo v skupini C igrala z Anglijo, Srbijo in Dansko. FOTO: Damjan Žibert icon-expand