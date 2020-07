Mijatović za POP TV: Za nas od samega začetka ni bilo nobenega dvoma

Da je Matjaž Kek človek načel in dogovora, je še enkrat več v pogovoru za našo televizijo potrdil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.



"Z Matjažem sva se usedla takoj, ko je v javnost pricurljala informacija o zanimanja zagrebškega Dinama za njegove usluge. Odkrito sva se pogovorila in dogovorila, da se po nekajdnevnem oddihu ponovno srečava, da mi sporoči svojo končno odločitev," je uvodoma dejal prvi mož slovenskega nogometa in dodal: "Ni se zgodilo nič pretresljivega, vse v mejah pričakovanega, zato nadaljujemo skupno reprezentančno pot. Za nas na zvezi je bilo od prvega trenutka jasno, da smo zadovoljni z dozdajšnjim delom Matjaža Keka in da ga želimo tudi v prihodnje na položaju selektorja slovenske reprezentance."

Več pa v priloženem videu ...