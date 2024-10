Mijatović: Rezultati so pokazali, da so bile naše usmeritve prave

Radenko Mijatović je na čelo NZS sedel decembra 2016, to pa bo njegov tretji štiriletni mandat. "Če smo se odločili, da gremo v nov mandat, je logično, da gledamo tudi naprej. Zadeva bo temeljila na delu iz preteklih dveh obdobij. Rezultati zadnjega so pokazali, da so naše usmeritve bile prave. Na temelju tega bomo morali delovati naprej, stabilno voditi zvezo in peljati slovenski nogomet v še lepšo prihodnost," je povedal po novi izvolitvi.

Njegov drugi mandat je najbolj zaznamoval uspeh članske izbrane vrste, ki je letos prvič po 14 letih okusila slast nastopanja na velikem tekmovanju in v Nemčiji z uvrstitvijo v osmino finala Eura postavila nov mejnik. Mijatović ob tem poudarja, da je delovanje zveze veliko več kot le stremenje k rezultatom.

"Seveda so ti uspehi vodilo za naprej. Generirajo obveznost, da vsaj ostanemo na tej ravni ali jo še izboljšamo. Ključno je, da zveza posluje transparentno, da je proračun uravnotežen, da programe in zastavljene strategije lahko izvajamo. Potem lahko govorimo o uspešnem delovanju," je prepričan.