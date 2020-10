Mijatoviću se nasmiha nov mandat na čelu NZS

Kandidaturo Radenka Mijatovića, ki je Nogometno zvezo Slovenije prevzel po odhoduAleksandra Čeferinana čelo Uefe decembra 2016, so podprli MNZ Celje, MNZ Lendava, MNZ Ljubljana, MNZ Maribor, MNZ Murska Sobota, MNZ Ptuj in Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS). Za štiri podpredsedniška mesta pa se bodo 'udarili' štirje kandidati in ena kandidatka. Kandidati za podpredsednike NZS so Dejan Germič, Danilo Kacijan, Stanko Glažar,Gvido Mravljak in Tamara Šnofl, so zapisali na spletni strani NZS.