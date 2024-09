Mikael Arteta podaljšal pogodbo s topničarji

Španski nogometni trener Mikael Arteta je podaljšal pogodbo z londonskim Arsenalom. Kot so potrdili na spletni strani topničarjev, je 42-letni španski nogometni strokovnjak s klubom podpisal novo dolgoročno pogodbo. Ta bo po poročanju BBC veljala vsaj do konca sezone 2026/27.

"Odkar se nam je pridružil decembra 2019, je bil Mikael ključna osebnost pri naši ponovni vzpostavitvi kot sile na vrhu angleškega in evropskega nogometa ter ustvarjanju prenovljene povezave med ekipo, klubom in našimi navijači," so v izjavi za javnost zapisali pri londonskem klubu.

Arsenal je pod vodstvom španskega trenerja v minuli sezoni osvojil drugo zmagoslavje v FA Community Shieldu, sezona pa se je končala z drugo zaporedno uvrstitvijo na drugo mesto v elitni angleški Premier ligi. Drugič zaporedoma so se uvrstili v Ligo prvakov in to po sedmih letih odsotnosti, kar so dosegli s tretjo najmlajšo ekipo v Premier ligi.

Trener Arsenala Mikael Arteta FOTO: AP icon-expand

V lanski sezoni so postavili številne klubske rekorde, za kar je zaslužen tudi Španec na klopi, vključno s statistiko največ zmag v Premier ligi (28), največ golov v Premier ligi (91) ter najvišjim skupnim deležem zmag (67,3 odstotka) v kateri koli sezoni v zgodovini kluba. "Mikael je bil sedemkrat nominiran za trenerja meseca Premier lige, ta oznaka pa mu je pripadla februarja sedmič v karieri," opozarjajo.

"Veseli smo, da smo podaljšali pogodbo z Mikaelom. Je dinamičen in strasten menedžer, ki je neizprosen v prizadevanju za odličnost. Globoko razume vrednote Arsenala in odkar se nam je decembra 2019 pridružil kot glavni trener, je ekipo popeljal na drugo raven na način Arsenala," je dejal sopredsednik kluba Josh Kroenke.

"Počutim se izjemno ponosnega, sem zelo navdušen in se veselim tega, kar sledi. Ponosen sem, da sem tam, kjer sem, in imam takšne odnose, kot jih imam z vsemi v klubu," je po podpisu pogodbe dejal Arteta. "Počutim se izjemno srečnega, da vsak dan delam z dobrimi ljudmi in si delim ambicije, ki jih imamo tukaj. Počutim se zelo navdihnjenega, čutim izziv, čutim podporo in želim narediti veliko več od tega, kar smo že naredili skupaj."

Mikael Arteta FOTO: AP icon-expand

Arsenal je sezono začel z dvema zmagama in remijem in ima le dve točki manj od Manchester Cityja in Liverpoola na vrhu razpredelnice.

