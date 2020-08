Mikel Arteta priznal: Ekipo si želim graditi okoli Aubameyanga

Za Mikela Arteto je bila krstna sezona v vlogi prvega trenerja do minule sobote povprečna, a se je to spremenilo z zmago Arsenala v FA pokalu, s čimer so topničarji prišli do prve lovorike po letu 2017, zagotovili pa so si tudi nastopanje v Evropski ligi. Španski strateg po premierni trenerski lovoriki upa, da bo tudi v prihodnje sodeloval s prvim klubskim zvezdnikom.

Pierre-Emerick Aubameyang je za Arsenal na 109 tekmah zabil kar 70 zadetkov. FOTO: AP Ni dvoma, da je Pierre-Emerick Aubameyang kljub 31 letom prvi zvezdnik Londončanov. Zdi se, da ga Arsenal, če si želi v bližnji prihodnosti znova nastopati v Ligi prvakov, preprosto mora zadržati. Potrditev za to smo dobili na sobotnem finalu FA pokala, ki ga je topničarjem z dvema zadetkoma priigral prav gabonski napadalec. Kako pomemben je Aubameyang za celotno ekipo, se več kot očitno zaveda tudiMikel Arteta, ki je po prvi osvojeni lovoriki v vlogi trenerja poudaril, da bo storil vse, da ga zadrži v svojih vrstah. "Vsi v klubu ga imamo zelo radi. Okoli njega si želim graditi ekipo," je priznal Španec. "Mislim, da bo tudi v prihodnje ostal v klubu," pa se je glasil Artetov odgovor na vprašanje, ali bomo Aubameyanga v prihodnji sezoni še gledali v dresu 14-kratnih zmagovalcev FA pokala. Navijačem topničarjev lahko optimizem vliva tudi odnos, ki ga gojita glavni trener in prvi strelec kluba. Ta je bojda odličen, na kar je Gabonec namignil z objavo na Twitterju po zmagi nad Chelseajem. Ob skupni fotografiji je zapisal: "Moj trener!" Usoda Ceballosa pod vprašajem

Dani Ceballos je eden tistih, ki so po prihodu Artete na klop Arsenala dobili bistveno bolj pomembno vlogo, kot so jo imeli prej. Španski vezist se je izkazal kot morda celo najboljši igralec topničarjev na sredini igrišča v pokoronskem obdobju, a težava za Londončane je, ker je Ceballos na Emirates zgolj posojen. Uradno je še vedno član Real Madrida in veliko vprašanje je, ali bo tudi v prihodnje nastopal za Arsenal. 23-letnik se je namreč po koncu sezone vrnil v Madrid, po poročanju portala Goal pa ga galaktiki ne nameravajo znova posojati. V poštev bi za Arsenal tako prišel le odkup, a so finance v severnem Londonu, kot še poroča omenjeni portal, letos zelo omejene. Bomo videli.