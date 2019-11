Milan bi imel Ibrahimovića, a pod točno določenimi pogoji

Zlatan Ibrahimović, ki ima bosanske korenine, je pred časom sporočil, da zapušča Los Angeles Galaxy in da je podpisal pogodbo s slavnim managerjem Minom Riolo. Kam se bo 38-letni Šved preselil, še ni izdal, zanj se poleg italijanskih zanimajo tudi nekateri španski klubi. Najbolj glasni v svoji želji so bili predstavniki Bologne, njihov trener Siniša Mihajlović, ki so ga odpustili iz bolnišnice, kjer se je zdravil zaradi raka, naj bi izkoristil poznanstvo in ga pripeljal v klub.

Ibrahimović je za Milan že igral od leta 2010 do leta 2012, zanj je v 61 tekmah dosegel 42 golov, pomagal mu je tudi osvojiti naslov, ki je za giganta zadnji. Naslov italijanskega je trikrat osvojil tudi z Interjem. Dvakrat je bil najboljši še z Juventusom, ki pa so mu naslova zaradi domnevne podkupovalne afere Calciopoli odvzeli.

Milan je v lanski sezoni v serie A zasedel peto mesto, letos pa je po 12. krogih šele 14.